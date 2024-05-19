松下 Lumix S9 相机更多谍照曝光：红色机身饰皮、附带 26mm F8 镜头

IT之家 5 月 19 日消息，松下将于 5 月 22 日晚上 10 点发布新品，据外媒 L-Rumors 报道，该公司有望在本次发布会中推出 Lumix S9 相机及两款全画幅镜头，

对于松下 Lumix S9 相机，IT之家曾进行了多方爆料报道，参考外媒最新消息，该机的更多谍照目前已经流出，照片显示了这款相机的红色配色版以及附带的 26mm F8 镜头。

在规格方面，这款相机据称将拥有黑、蓝、绿、红等 4 种机身饰皮，有望搭载松下 S5 II 同款 2400 万像素传感器，使用 L 卡口可更换镜头，支持机身防抖，但没有配备电子取景器。

外媒先前声称该机“价格很便宜”，据称“比 S5M2 便宜约 200~300 美元（IT之家备注：当前约 1444 ~ 2166 元人民币）”， 旨在吸引年轻人和预算有限的用户群体，作为参考，国行松下 S5M2 为 11000 元左右，因此这款 S9 相机预计用于“迎战”富士 XE4 / XPRO3 等相机。

除了 Lumix S9 之外，松下 5 月 22 日有望推出的的两款全画幅镜头焦段分别是“18-40mm”及“26mm F8”，前者是一款自动变焦镜头，后者是一款手动对焦饼干镜头，不过两款镜头预计 9-10 月才会正式上市。

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