京东苹果 618：iPhone 15 系列至高直降 2300 元，实付 4599 元起

京东苹果自营 618 狂促将在明晚 20:00 正式开启，部分单品今日已直降好价：点此查看主会场。

其中 iPhone 15 Pro 1T 版官方现售 12999 元，本次京东大促仅需 10699 元，直降 2300 元。

iPhone 15 简介

外观和屏幕

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 均采用全新外观，首次使用融色玻璃背板，带来五种绚丽的彩色外观：粉色，黄色，绿色，蓝色，黑色。

融色背板玻璃先经过优化的双离子交换工艺强化，再进行纳米结晶粒子抛光和蚀刻，呈现出具有奢华质感的哑光外观。边框为航空级铝金属，正面是 iPhone 特有的超瓷晶面板。

屏幕方面，两款手机的显示屏尺寸分别为 6.1 英寸和 6.7 英寸，并且都拥有灵动岛设计，可直接查看地图 App 提供的前进路线，轻松控制音乐播放，还可基于第三方 App 集成功能等。

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 都搭载超视网膜 XDR 显示屏，HDR 亮度峰值现在最高可达 1600 尼特，在日光照射环境下，室外峰值亮度最高可达 2000 尼特，是上代产品的 2 倍。

性能

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 采用 A16 仿生芯片，2 颗高性能核心带来 20% 的能耗降低，4 颗高能效核心组成 6 核中央处理器，还有 5 核图形处理器的内存带宽提升达 50%，全新的 16 核神经网络引擎，运算速度可达到每秒近 17 万亿次。

上市价格

iPhone 15 的国行价格如下：

128G 售价 5999 元、256G 售价 6999 元、512G 售价 8999 元。

iPhone 15 Plus 的国行价格如下：

128G 售价 6999 元、256G 售价 7999 元、512G 售价 9999 元。

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