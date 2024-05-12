前销冠 iPhone，跌出前 5

作者｜孙鹏越

编辑｜大 风

缺席 18 个月的 iPad 终于出新了！

北京时间 5 月 7 日 22 点整，苹果公司正式发布新款 iPad 系列，iPad Pro 和 iPad Air 分别迎来更新。

苹果 CEO 蒂姆・库克在发布会现场表示：“这是 iPad 自推出以来最重要的一天。”

新款 iPad

虽然库克如此郑重其事，但显然 iPad 家族在苹果公司整个业务体系中，占比并不高。能抗住苹果公司大旗的，永远都是 iPhone。

不幸的是，现在的 iPhone 早已经不是曾经的“手机扛把子”。

在 2024 年 Q1 季度的中国智能手机市场，苹果以 13.7% 的市场份额跌出了前五名，加入“others”（其他）行列。

这对于苹果来说，是史无前例的一次。在去年，IDC 数据统计，苹果卖出 2.346 亿台，量占到市场份额的 20.1%，取代三星成为 2023 年销量最高品牌。

一年时间，天翻地覆，iPhone 跌掉了底裤。

1、集体下滑的苹果业务

在新的一年里，苹果硬件出货量不停地跌跌跌。

最令苹果肉疼的是，自家顶梁柱的核心业务，iPhone15 系列，在中国大陆地区出货量大幅度暴跌。

5 月 6 日，市场调研机构 TechInsights 发布最新数据，2024 年 Q1 季度，中国智能手机出货量为 6330 万台，同比增长 1%，结束了连续 11 个季度的下滑；其中，苹果以 13.7% 的市场份额跌出了前五名，加入“others”（其他）行列。

市场份额前五的品牌均为中国本土厂商，依次是：OPPO / 一加（17.1%）、荣耀（16.7%）、华为（16.6%）、vivo（16.1%）、小米（15.0%）。

唱衰苹果的市场调研机构不止一家，最知名的 Canalys 在 4 月 26 日同样发布一份报告，在 2024 年 Q1 季度，苹果在头部手机厂商中跌幅最大，以 1000 万台的出货量排名第五，同比下降 25%。

苹果公司在 5 月 3 日凌晨发布 2024 财年第二季度财报（截至 2024 年 3 月），具象化暴露出目前 iPhone 业务下滑的事实。

据财报显示，本季度苹果公司实现营收 908 亿美元，同比下滑 4.3%。最核心的 iPhone 业务收入 460 亿美元，同比下滑 10.5%；iPhone 出货均价为 917 美元左右，同比下滑 1.3%。

用一句话来总结如今的苹果 iPhone 业务，就是卖的少了、也卖的便宜了。

除了 iPhone 之外，连续 18 个月未更新的 iPad 家族，业务收入 56 亿美元，同比下滑 16.7%，低于市场一致预期（59.1 亿美元）。

在 2023 年，iPad 业务就已经展现出颓势，全年卖出 899.5 万台 iPad，同比下降 10%，是所有平板品牌中下跌最大的一个。

苹果硬件业务下滑非常严重，除了 Mac 业务同比增长 3.9% 之外，iPhone、iPad、可穿戴等其他硬件业务均出现不同程度的下滑。

2、不再先进的 iPhone

曾经的 iPhone 被誉为手机界的“性能天花板”，每一代 A 系列 SoC 都是一整年讨论的热点，安卓阵营集体追赶的目标。

自从苹果开始对 iPhone 进行分级，iPhone 就彻底失去了“性能先进”的概念。

从 iPhone14 系列开始，普通版本只使用上一代 SoC，Pro 系列才使用最先进的 A 系列 SoC。这一举措虽然帮助 iPhone 业务提高了毛利、增加了产品分级的购买意向，但消费者的口碑无疑是崩塌了。

《华尔街日报》就曾专门报道过，iPhone 在大中华地区的“失宠”：“中国的一些消费者，不再将苹果的旗舰产品视为技术最先进的产品”、“华为在相机、电池续航、电话信号等方面，有优于苹果的表现”。

的确，在过去一年，华为 Mate60 系列和 Pura70 系列带来的超聚光伸缩摄像头、北斗卫星通信、玄武构架、昆仑玻璃等硬核技术，已经把智能手机内卷程度拉高好几个档次。

还在使用 60hz 屏幕的 iPhone，直接和“落伍”挂钩。

除了硬件配置之外，AI 在智能手机领域也是无法避开的“必选项”。

从去年的华为 Mate60 系列首次“登机”盘古大模型以来，各大手机品牌玩家不约而同押宝 AI，或内置 AI 大模型、或搭载 AI 语音助手。

和苹果对抗多年的三星，直接将 AI 视为超越苹果的关键底牌。

三星 Galaxy S24 系列

高通总裁兼 CEO 克里斯蒂亚诺・阿蒙（Cristiano Amon）在接受媒体采访时表示，2024 年将成为全球 AI 手机元年，生成式 AI 正在“非常快”的进入手机。

Canalys 预计，到 2024 年，智能手机出货量中的 5% 将是 AI 手机，到 2027 年，这一比例将上升至 45%。

在“AI＝先进”这个全网公认的定论影响下，中国手机厂商从未缺席过 AI 的浪潮。

除了华为盘古大模型之外，目前，小米手机宣布搭载全球首套 AI 大模型计算摄影架构 Xiaomi AISP；“蓝绿大厂”vivo 和 OPPO，推出了蓝心大模型和安第斯大模型，直接接入自研系统 OriginOS 4.0 和 ColorOS 14；荣耀推出 AI 全场景操作系统 MagicOS 8.0 和魔法大模型。

不得不说，虽然手机端侧 AI 大模型对于普通人来说，使用感并不强。但 AI 最大的用途，是制造销售噱头，增加商品卖点，促使消费者更换手机。

毕竟在最近几年里，不论是 iOS 阵营还是安卓阵营，都集体陷入了瓶颈期，各大品牌除了日常升级 SoC、摄影头、屏幕等硬件之外，再无令人眼睛一亮的颠覆性创新。

创新力匮乏意味着同质化严重，手机功能沉冗且大同小异，用户的平均换机周期已超过 31 个月。整个手机市场的出货量，达到了十年以来的最差水平。

而上一次智能手机的“换机热”，还要追溯到 5G 时代的来临。

这也是 AI 存在的最大意义：刺激用户消费。

3、落后 AI 的苹果还有两个底牌

在手机端侧 AI 大模型火热一年后，苹果才醒悟过来，主动放弃造车项目，专注于 AI 领域，频频在市场放出自己 AI 进程。

从 2023 年开始，苹果连续收购了 30 多家 AI 初创公司，是科技巨头中收购数量最多的一位。

知名苹果爆料专家郭明錤此前报道，预估苹果 2024 年将花费 47.5 亿美元购买超过 2 万台服务器，以支持其 AI 技术发展，这一资本开支远远超过 2023 年的 6.2 亿美元。

花钱砸人、花钱砸设备，可见苹果公司对于取得 AI 领先地位的决心之大。

不过对比微软、英伟达、谷歌、Meta 这些 AI 头部玩家来说，苹果无疑就像个刚刚学习走路的婴儿。甚至在 AI 领域，苹果可能还不如三星。

利用 AI 来提高苹果所有硬件设备的出货量，对库克所说是长远计划，也是必选项。库克多次在公开场合表示：“不管 iPhone、iPad、Mac，还是 Vision Pro，我们都希望将 AI 引入其中。”

苹果 CEO 库克

但是长期计划对于眼下的苹果困境并无帮助，想要提高 iPhone 业务的整体出货量，还是得着手眼下。

还好苹果还有两个杀手锏，就是即将到来的 618 和 9 月新品发布会。

从 2022 年开始，618 电商大促就成了苹果全年最低价的折扣日，在各大电商平台的手机销量榜单上，iPhone 系列都能占据前三甲。

打折促销在任何时候都是提高出货量的最优解方案，相信在今年 618 之后，苹果 iPhone 的出货量会有极大的提高。

第二个杀手锏，就是每年 9 月份左右，新 iPhone 的发布会。

即将到来的 iPhone16 系列噱头十足，据说可能会搭载谷歌 Gemini 大模型和 OpenAI ChatGPT。

如果消息属实，那么 iPhone16 系列将会是近些年最具卖点的苹果产品。

本文来自微信公众号：锌财经 （ID：xincaijing），作者：孙鹏越

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