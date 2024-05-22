Unicode 16 进入 Beta 审核期，包括多种绘文字表情符号

IT之家 5 月 22 日消息，苹果 iOS、安卓、Windows 等平台的 Unicode 字符都会定期根据 Unicode 联盟标准的更新而更新，并向 iPhone、iPad、Mac 等设备添加新的绘文字（emoji）表情符号。

Unicode 联盟今天开启了 Unicode 16 的测试审查，此次审查将一直持续到 7 月 2 日。Unicode 16 中包含一些新的表情符号，例如黑眼圈脸、指纹、光秃秃的树、芜菁（IT之家备注读音：wú jīng）、竖琴、铲子以及涂鸦 / 水花四溅。

值得一提的是，各大手机厂商一般都需要几个月的时间来为新表情符号创建对应的图像，因此我们可能要等到 iOS 18 发布之后才能看到这些新表情符号，而且各厂商、各平台上看到的表情可能不一样。

以苹果为例，苹果上一次引入新表情符号是在 2024 年 3 月发布的 iOS 17.4 更新中，包括青柠、可食用棕色蘑菇、凤凰、断链、摇头和点头。以此推测，苹果可能会在 2025 年 3 月左右（iOS 18.4 发布的时间点）加入上述新字符。

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