第一家新造车跨国合资公司诞生 —— 零跑国际合资公司

欧洲市场 9 月开卖

作者｜楚门

编辑｜秦章勇

中国汽车历史性时刻来了。

5 月 14 日下午，零跑国际合资公司正式成立，新公司的不同之处在于，是中国汽车行业首个反向合资的企业。

比如零跑提供产品、生产制造等技术，Stellantis 则凭借海外的资源和影响力，负责销售卖车。

41 年前，北汽与戴姆勒・克莱斯勒签约成立中国汽车行业第一家中外合资企业，此后合资企业的模式都是外方负责产品，中方企业负责销售。

41 年后，局面反转。

零跑国际由 Stellantis 控股，零跑持股比例则为 49%，零跑汽车创始人朱江明担任零跑国际董事长，零跑仍然手握技术和产品研发。

消息发出后，零跑港股大涨 6.85%，截至发稿每股报 31.2 港元，市值 417 亿。

01、和玛莎拉蒂坐一桌了

此前，有人看到唐唯实深夜到访零跑杭州总部，当时人们都猜测双方合资公司成立在即。

零跑汽车官方微博的反应似乎是对这一猜测的默认，其转发相关微博表示：“感谢关注，明天见。”

现在它真的来了。

合资公司零跑国际的总部位于荷兰阿姆斯特丹，由 Stellantis 集团委任其来自中国区管理团队的忻天舒，担任合资公司的首席执行官，董事长一职则由朱江明担任。

今天的发布会上，唐唯实表示，今年 9 月开始，将率先在比利时、法国、意大利、德国、希腊等 9 个欧洲国家引入零跑的车型，并借助 200 个销售网点进行销售。

针对海外的车型，零跑会从 SUV 和 Cross 两个系列，推出从 A 到 C + 级别的全系产品，即将登陆欧洲市场的首发车型为零跑 C10 和微型小车 T03，未来三年内，零跑国际每年将至少推出一款全新车型。

在这 200 家销售网点里，零跑汽车或许会和玛莎拉蒂同框销售，排面直接拉满。

当然，海外市场也不会仅局限于欧洲。

2024 年年底，零跑国际还将在中东和非洲地区的土耳其、以色列和法属海外领地，印度和亚太地区的澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚，以及南美地区的巴西和智利进行产品上市。

Stellantis 官方曾表示，零跑国际的目标是到 2030 年在中国市场以外，销售 50 万辆汽车。朱江明称，希望 24 年底到 25 年一季度前，能够实现人员到位、网点到位、产品到位。

而早在今年三月份，零跑就在官方微博上表示，已经组建了零跑国际的高管团队，首发车型 T03、C10 两款车型的欧盟的认证也将在今年二季度完成。

现在不论是人员、还是销售网点和产品都准备好了，可以说是万事具备，只等 9 月出口欧洲开卖。

02、一举多赢的抢跑

去年 10 月 26 日，Stellantis 集团 CEO 唐唯实来到零跑，带来了 15 亿欧元（约 116 亿人民币）投资，双方也共同宣布，达成战略合作。

Stellantis 集团以 15 亿欧元的高价，收购了零跑汽车约 20% 的股权，并获得零跑汽车董事会的 2 个席位，随之成为零跑第一大股东。20% 的股权让双方深度绑定，Stellantis 享有零跑汽车的收益分享，对公司重要事项拥有表决权。

而双方合作最重要的一项，是新成立一家名为“零跑国际（Leapmotor International）”的合资公司，Stellantis 和零跑的持股比例为 51%：49%。

半年过去，今天这家合资公司正式来了。

朱江明曾表示，跟 Stellantis 集团的合作推进非常快，海外高管团队已经到位。

在此次发布会上，朱江明和唐唯实也开始互夸模式。

比如朱江明称，Stellantis 集团特别注重效率，零跑国际大部分工作人员也大都来自 Stellantis 集团，相信零跑国际未来会有很好的效率和效益。

而唐唯实则表示，Stellantis 集团要有创业公司的精神，零跑已经跑得很快了，“我们也要加速跑起来，我们和零跑都是在奔跑的人。”

毫无疑问 Stellantis 和零跑的合作开启了新能源汽车时代的合资新序幕，海外巨头以投资的形式与中国车企开展合作，这放在几十年前是难以想象的，同时也为新势力品牌的未来发展提供了更多可能。

其实 Stellantis 和零跑合作并不难理解，本质上就是高度互补：

Stellantis 看中了零跑自研的能力，而零跑也能借助这次契机走向全球。

对 Stellantis 来说，作为全球第四大汽车集团，在海外市场有着不小的号召力，但在中国市场并不成功。

特别是在竞争激烈的新能源领域，技术的研发和打磨都需要大规模的时间和资金投入，Stellantis 并没有太大的优势，在华选择“轻资产”模式，选择与零跑合作，无疑是一条加快电动化落地的捷径。

而且，不同于之前大众投资小鹏汽车是为了提升在中国市场的竞争力，Stellantis 与零跑的合作，双方都把目光放在了国际市场。

从零跑的角度来看，虽然声量上弱于蔚小理，但这不代表零跑没有优势，相反，零跑是有自己核心技术的。

朱江明一直强调，零跑不仅是一家整车制造商，还是核心技术输出公司。零跑从成立开始，就坚持自研核心技术，包括电池、智能电驱等在内的六大系统架构。

全新的四叶草 LEAP3.0 技术平台，让高性价比成为零跑的代名词。

朱江明表示，零跑车上占据 60% 成本的核心零部件，都是自己研发的。凭借自研优势，零跑已经开始在中端市场站稳脚跟。2023 年财报显示，零跑全年共交付新车 144155 台，并首次实现全年毛利率转正、经营现金流转正。

搭上 Stellantis 的国际化快车，也会让零跑的海外拓展事半功倍。

零跑汽车渠道市场部总经理周颖曾在接受媒体采访时表示，Stellantis 拥有一万多家经销商，这些现成的渠道，能快速将零跑产品带到海外，进入主流视野中。

从以前价格换市场，到现在技术征服市场，经过几十年的积累，中国汽车终于可以扬眉吐气。

在国内市场极度内卷的情况下，海外仍是一片沃土，中国品牌有着巨大的优势和机会。长城汽车董事长魏建军也表示，中国汽车产品走到国外，都是降维打击。

接下来，就看谁能成为下一个中国汽车的骄傲了。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：楚门

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。