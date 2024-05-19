特斯拉快速发展背后是无法想象的压力

原文标题：《特斯拉没有大锅饭》

4 月 29 日，马斯克结束访华行程。

综合各方消息，他此行堪称满载而归。首先特斯拉上海超级工厂生产的两款车型通过了国家汽车数据安全 4 项全部要求。从这个角度来说，特斯拉的电车和其他很多国产电车一样了。

另外彭博社说特斯拉将通过与百度在地图和导航功能方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。

考虑到百度一直在研究和投资自动驾驶，这个合作是很有可能的。

但是，一回美国，马斯克就又给了业绩一大震惊：据界面新闻 5 月 1 日消息，马斯克决定解雇特斯拉电动汽车充电业务的大部分员工。

1、会影响白宫规划吗？

目前很多新闻称，马斯克裁撤了整个超充团队。这可能不太准确。纽约时报和路透社的消息基本都是特斯拉解雇了超充团队的很多人（大概 500 人）。

不管怎么说，这动作力度都很让人震撼，在特斯拉历史上也不多见。

众所周知，特斯拉的充电和其他电车不太一样，特斯拉管自己的充电设备叫做“超级充电”，等效于其他车企的快充。特斯拉能够快速占领市场的一个关键就在于之前他们在美国铺设了大量的超充充电桩。同样，在中国他们之前也一直在推广超充的基础设施建设。

但是现在，马斯克要主动裁撤这个团队了。

都知道他裁员的动作特别快，这次也不例外。很多员工过了一个周末就无法进入办公室了，等来的就只有一封通知邮件。

从马斯克自己在推特上的表述来看，在建的超级充电桩依然会完成建造，后续也不会停止建造，只是会在“关键的地方”建造一些新的充电站。

对于特斯拉裁员的原因，香颂资本执行董事沈萌分析称，电动车市场容量增速放缓，而特斯拉之前在做产能的快速扩张，存在一定的资源膨胀。在市场趋势发生变化后，为了保证毛利率稳定，特斯拉需要进行瘦身，应对未来更加严酷的挑战。

也有分析认为，开除超充团队是特斯拉转向的一步。因为在最近的财报电话会议上，马斯克明确表示，将专注于 AI、机器人和 Robotaxi 领域的机会。

因此可以看到，特斯拉近期在 FSD 上动作频频，进入 V12 后改 FSD Beta (测试版) 为 FDS Supervised (受监督版)，更新迭代很快。

同时马斯克亲自部署，要求一线销售交车前，必须带车主一次 FSD，并且宣布，北美买特斯拉能免费试用一个月的 FSD。

FSD 的买断和订阅价格也都打了折，买断价格从 1.2 万美元降至 8000 美元，折合人民币约为 5.79 万元。月租费用则打了对折，99 美元 / 月，折合人民币约为 717 元。

总之就是，FSD 的能力在增强，门槛在降低，搭载 FSD 的车越多，收集数据量越大，FSD 迭代速度越快。

特斯拉正冲刺 8 月 8 日上线的 Robotaxi 大业。而马斯克旋风 24 小时访华，据说也是为了谈放开 FSD 而来。

美国银行近日发布报告，预测到 2030 年 FSD 在中国能为特斯拉带来 20 亿美元的盈利。

不过面对本土颇有竞争力的友商，以及小电驴老头乐乱飘的路况，还有 6.4 万元的买断价格，FSD 面临的考验还有很多。

而且，众所周知，电动车充电站对于电动车的普及非常重要，因为它们可以让电动车在路上行驶时能够方便地充电。

美国总统拜登想要帮助美国的电动车和电池制造业发展，所以他通过了一些法律和政策。比如，他推出了一个叫做《通胀削减法案》的气候法案，这个法案提供了税收优惠，鼓励公司在美国生产电动车和电池。此外，拜登还签署了一项法案《两党基础设施法》，并计划投入 75 亿美元来建设这些充电站。

但是，特斯拉大规模裁撤超级充电团队的举措引发了人们对拜登政府是否能实现在全国范围内建立一个拥有 50 万个电动汽车充电桩网络的目标的质疑。

白宫新闻秘书 Karine Jean-Pierre 拒绝对特斯拉的具体决策发表评论，但她表示，尽管特斯拉是一个重要的公司，但美国政府在推广电动车时，并不完全依赖特斯拉。美国的电动车市场上有很多公司都在做出贡献，而不仅仅是一家公司，这是一个不断发展和竞争的市场。

2、会阻碍特斯拉充电业务盈利前景吗？

这次裁员中，被解雇的人员包括特斯拉电动车充电业务的高级总监 Rebecca Tinucci，她是该公司级别最高的女性高管之一，曾是负责与外部合作伙伴建立关系的关键人物。

Tinucci 去年 3 月曾提到，特斯拉具有部署成本上的优势。因为，特斯拉的的超级充电硬件和其他产品线的成本非常低，通常比其他公司便宜 20% 到 70%。她还向投资者透露，过去几年中，公司每千瓦时的成本已经降低了 40%。

在马斯克作出这个突然决定之前，该研究机构预计到 2030 年，特斯拉的充电业务的年利润可能达到约 7.4 亿美元。但现在，有分析指出，由于马斯克减缓了充电站安装的速度，这个盈利水平似乎难以实现。

据报道，这次裁员对包括通用汽车、福特汽车和 Rivian 汽车在内的其他汽车制造商产生了影响，因为这些公司的客户刚开始能够使用特斯拉的充电插座。特斯拉过去十多年来一直在发展它的充电业务。数据显示，去年全球公共充电需求中有 8% 是由特斯拉提供的。

如前所述，面对 X 平台上用户对特斯拉是否会继续其充电网络计划的疑问，马斯克表示，他们将完成正在建设中的充电站，并且在网络中存在空白的地方增加新的超级充电站。

但一些正在与特斯拉就新建充电站点进行谈判的地产公司和开发商对于公司是否真的有诚意继续大规模投资充电网络表示了质疑。他们担心一旦特斯拉真的大幅减缓了充电网络建设步伐，那么整个行业的发展进程也将因此受阻。

对于整个电动车行业而言，特斯拉此次在充电网络建设方面放缓脚步的决定无疑是一记沉重的打击，这也加剧了行业的不确定性。去年由于一波短暂的电动车销售热潮，令不少车企一度供不应求。然而，数月之后，由于销量放缓，包括通用、福特在内的传统车企就纷纷削减了电动车产能计划，转而加大了对混合动力车型的投放力度。

在供给端产能过剩的同时，制约电动车销售增长的另一个重要原因在于目前电动车基础设施建设的滞后，使得消费者对于能否随时随地方便地为电动车充电感到无法放心。一个覆盖面广、充电速度快、网络稳定可靠的充电网络对于吸引消费者采纳电动车至关重要。而此前，特斯拉超级充电站曾被寄予厚望，但眼下，这家龙头企业不仅要大幅放缓充电网络的扩张步伐，就连负责运营的团队也遭遇了严重冲击。

在电动车行业发展放缓、整体低迷的大环境下，特斯拉突然收紧在充电基础设施建设方面的投资力度，无疑如同给行业当头泼了一盆冷水。

3、特斯拉的硬核职场文化

特斯拉此次裁员对行业的影响，其实可以继续观察。但此举本身无疑就是马斯克管理风格的又一次展现。

此前马斯克入主推特（现 X 平台）一个月，就裁掉过半员工。

曾任特斯拉 AI 主管的安德鲁・卡帕西，在讲述马斯克的管理方式时就表示：马斯克在管理全球最大的创业公司。他反对公司过度扩张，喜欢由实力强技术强的小团队来组成公司。

因此，卡帕西过去为了留下一些员工，不得不和马斯克据理力争，不然马斯克总是默认要裁掉他们。

最近马斯克还对特斯拉管理层没有按其指示，迅速精简人员规模，发表了不满：“当主管保留没有通过优秀、必要和信赖考评测试的员工，超过三名以上，将被要求离职。”

团队要精简，上下要有干劲。如果发现不合格的人还保留，连着上级一并走人。

这是特斯拉一贯的团队管理风格：

2019 年初，特斯拉宣布裁员 7%，主要影响销售人员。

2022 年，特斯拉再次裁员 10%。虽然没有公开具体涉及的岗位，但马斯克表示裁员不适用于生产汽车、电池组或安装太阳能产品的员工。

2024 年 4 月，特斯拉宣布全球裁员超过 10%。裁员主要涉及电池组装相关的员工，特别是在上海工厂。特斯拉的全球服务中心团队和销售团队也受到了影响，一些部门的裁员比例甚至高达 50%。

其实，马斯克从来都是一个严苛的管理者，他不认同“要在工作和生活中找到一种平衡状态”的工作理念，他最喜欢的一个词就是“硬核”。

后来，在他重塑推特文化时，也多次提到这个词。他曾经在写给员工的一封电子邮件中非常具有代表性地阐明了他的宗旨，邮件标题就是“超级硬核”，正文写道：“请大家做好准备，迎接超高的工作强度，这种强度，你们大多数人此前从未承受过。心理素质不够强大的人是没法颠覆一个行业的。”

马斯克不仅这样要求别人，而且首先自己做到了：

1995 年，马斯克在他的第一家公司 Zip2 的办公室里打地铺，全力以赴地投入到工作中。

2017 年，为了监督特斯拉内华达州超级工厂的建设进度，他曾直接在工厂屋顶上过夜。

2018 年，在特斯拉位于加利福尼亚州弗里蒙特的工厂面临生产瓶颈时，马斯克选择在办公桌下休息，以便随时解决问题。

在 Model 3 生产最艰难的时期，马斯克提到他曾连续工作长达 120 小时，几乎不离开工厂。

4、结语

特斯拉作为一家新能源汽车制造商，自成立以来，一直致力于推动电动汽车的普及和可持续发展，并且曾经问鼎全球电动汽车的销冠。然而，在特斯拉快速发展的背后，也面临着巨大的成本压力、竞争对手不断争夺增量市场和蚕食存量市场，以及宏观环境变化带来的高度不确定性。

因此，作为掌舵人，马斯克管理哲学一向清晰而坚定：在他的公司里，没有大锅饭。他的公司不养闲人，也不容忍平庸 —— 对很多企业来说，不养闲人似乎也是不言而喻的管理规则，但特斯拉对闲人的容忍度尤其低，否则也不会有前述频繁且规模巨大的裁员。

而对于那些具有高度敬业精神、创新能力、执行力和忠诚度（值得信赖的）的员工，马斯克则会给予他们更多的机会和空间，让他们在公司的平台上发挥自己的才华。

对于一向视特斯拉为行业标杆的国内车企，这些或许也是有益的启示。

本文来自微信公众号：车百智库 （ID：EV100_Plus），作者：岳鹏

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