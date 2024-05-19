全国首批汽车以旧换新补贴已发放，最高补 1 万元

IT之家 5 月 19 日消息，据“央视财经”报道，目前，汽车以旧换新活动正在全国各地进行，全国首批汽车以旧换新补贴已发放。

今年 4 月，商务部、财政部等 7 部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，自该细则印发之日至 2024 年 12 月 31 日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日前（含当日，下同）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。

其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴 1 万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的，补贴 7000 元。

此外，商务部明确以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受，形成组合包。在政策设计和实施过程中，重点还将把握统筹兼顾、高效便利等多方面，包括开发建设全国统一的汽车以旧换新信息服务平台，在微信、支付宝、抖音、云闪付上线小程序，便利群众申领汽车报废更新补贴等。

IT之家注意到，目前比亚迪、一汽大众、奔驰、奇瑞、别克等多个品牌已经宣布推出以旧换新活动，可以叠加国补使用，进一步加大优惠力度。

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