杭州：到 2027 年新能源汽车年销售量达 30 万辆，渗透率达到 50% 以上

IT之家 5 月 19 日消息，5 月 17 日，杭州市印发《杭州市推动消费品以旧换新行动方案》，开展汽车、电动自行车、家电、家装厨卫以旧换新行动。

根据方案，杭州市力争 2024 年新能源汽车销售达到全省目标水平；家电销售额增长 6%，淘汰更新电动自行车 5.1 万辆，新增再生资源集中分拣中心、回收点 5 个。

到 2027 年，新能源汽车年销售量达 30 万辆，渗透率达到 50% 以上；报废汽车回收量 3 万辆以上，二手车交易量 30 万辆以上；家电年销售额较 2023 年增长 20%，累计建成 45 个再生资源集中分拣处理中心。

IT之家整理汽车相关政策：

降低车辆购置成本

鼓励银行机构适当降低汽车贷款首付比例，优化新能源汽车保险费率。引导银行、保险叠加推出组合优惠产品助力汽车以旧换新消费。加强新能源汽车充电设施建设。持续深化城市公交车电动化替代，鼓励有条件的地方统筹中央城市交通发展奖励资金予以支持。

完善报废车回收拆解体系

统筹开展报废机动车回收拆解企业资质认定，合理布局报废机动车回收网点。支持符合条件的报废车拆解项目申报市重大项目。鼓励企业利用数字化平台开展网上回收、免费拖车、注销登记等便利化服务，提倡“差异化收车，一车一价”。

支持二手车商品化流通

持续落实二手车经销企业“反向开票”。优化二手车异地交易登记管理，支持在二手车交易市场和大型二手车出口企业设置登记服务站，为二手车交易、登记提供“一站式”服务。支持二手车经销分公司落实备案制度。支持符合条件的企业申请开展二手车出口业务。

推动汽车流通消费创新发展

规范汽车后市场配件流通秩序，拓展汽车配件流通渠道。引导新能源汽车生产企业持续完善售后服务网络，加强售后维修等人员管理培训。

需要注意的是，《杭州市推动消费品以旧换新行动方案》并未提及具体的以旧换新补贴金额，细则预计会后续公布。

根据IT之家此前报道，今年 4 月商务部、财政部等 7 部门今日印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，自该细则印发之日至 2024 年 12 月 31 日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日前（含当日，下同）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。

其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴 1 万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的，补贴 7000 元。

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