特斯拉第 300 万辆量产车下线，弗里蒙特 / 内华达超级工厂共担荣誉

IT之家 5 月 19 日消息，特斯拉 X 平台账号在昨天下午发布贴文，声称该公司已经制造了第 300 万台汽车，该贴文中还包括一对照片，其中显示特斯拉第 300 万辆电动汽车为深蓝色外观的 Model S 车型。

据介绍，特斯拉主要在弗里蒙特超级工厂为汽车制造驱动电机、动力总成等设备，在内华达超级工厂制造电池组、车体组件等，因此在特斯拉贴文中，相关荣誉由两家超级工厂共享；值得一提的是，特斯拉 2022 年 7 月的 200 万辆汽车里程碑也是由这两家超级工厂拥有。

▲ 特斯拉内华达超级工厂

▲ 特斯拉弗里蒙特超级工厂

特斯拉官网显示，弗里蒙特工厂是美国加利福尼亚州最大的制造基地之一；而内华达超级工厂据称是“全球产量最高的电动汽车、储能产品、车辆动力总成和电池工厂之一”，每年生产数十亿个电池。

特斯拉目前正在扩建内华达超级工厂，以适应其 4680 电池和电动 Semi 的产量，该公司今年 1 月份破土动工。随着扩建的最终完成，该工厂预计将增加 6500 名全职工人，制造足够多的 4680 电池，同时每年生产至高 200 万辆汽车单元。

今年早些时候，特斯拉还开始在弗里蒙特超级工厂生产新款 Model 3“Highland”车型（即 Model 3 焕新版），该车在美国现售价为 54990 美元（IT之家备注：当前约 39.8 万元人民币）。

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