消息称初代《荒野大镖客：救赎》即将登陆索尼 PS Plus 和微软 XGP 游戏订阅服务

IT之家 5 月 19 日消息，数据挖掘者 Timtendo12 近日在 Reddit 发文声称 R 星悄悄在初代《荒野大镖客：救赎》官方页面中加入“现已登陆 PlayStation Plus Premium 和 Xbox Game Pass 订阅列表”相关字样。

考虑到此外最近《荒野大镖客：救赎 2》已经加入了索尼 PS Plus+ 五月会免游戏目录中，排除“临时工”意外错误的话，初代《荒野大镖客：救赎》在近期登陆上述两个订阅平台的可能性较高。

此外，先前 Rockstar 启动器网站文件也意外透露了初代《荒野大镖客：救赎》及其僵尸题材资料片“不死梦魇”即将登陆 PC 平台，虽然官方目前并未对相关消息作出回应。

IT之家注意到，去年登陆 PS4 和 Switch 平台的《荒野大镖客：救赎》更新版本评价并不理想，销量也不佳，玩家们自然希望 PC 版本能够带来更具诚意的升级。近年来，Rockstar 旗下的经典游戏似乎并没有得到应有的重视，例如口碑糟糕的《GTA 三部曲：最终版》至今仍未完全修复发售时的诸多问题。

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