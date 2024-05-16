索尼 PS+ 五月会免游戏：《荒野大镖客 2》《看门狗》《法外枭雄：滚石城》等

IT之家 5 月 16 日消息，索尼刚刚公布了 PlayStation Plus 五月的二档、三档会免游戏阵容，将从 5 月 21 日起开放入库。

二档、三档游戏目录：

《荒野大镖客：救赎 2》（PS4）

《欺骗公司》（PS5）

《模拟人生 4：城市生活》（PS4，需要拥有 PS4 版《模拟人生 4》本体）

《法外枭雄：滚石城》（PS5）

《工人物语：新兴同盟》（PS4）

《滞困：异星黎明》（PS4、PS5）

《猫咪斗恶龙 1》（PS4）

《猫咪斗恶龙 2》（PS4）

《乐高大电影 2 游戏》（PS4）

《看门狗》（PS4）

三档经典游戏目录：

《2Xtreme》（PS4、PS5）

《特警雄鹰》（PS4、PS5）

《百战天虫弹珠》（PS4、PS5）

对于 PlayStation Plus Extra 和 Premium 会员来看，《地平线：零之曙光》等精选游戏将于本月晚些时候从游戏目录中退出，相关内容可通过 PS4 / PS5 主机上 PlayStation Plus 页面查看。

除此之外，索尼 PlayStation Plus 本月基础会免游戏已于月初揭晓，包括《EA SPORTS FC 24》《幽灵行者 2》《TUNIC》《命运 2：光陨之秋》等，详情可见IT之家此前报道。

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