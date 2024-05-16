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索尼 PS+ 五月会免游戏：《荒野大镖客 2》《看门狗》《法外枭雄：滚石城》等

2024/5/16 9:51:17 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 16 日消息，索尼刚刚公布了 PlayStation Plus 五月的二档、三档会免游戏阵容，将从 5 月 21 日起开放入库。

二档、三档游戏目录：

  • 《荒野大镖客：救赎 2》（PS4）

  •  《欺骗公司》（PS5）

  •  《模拟人生 4：城市生活》（PS4，需要拥有 PS4 版《模拟人生 4》本体）

  •  《法外枭雄：滚石城》（PS5）

  •  《工人物语：新兴同盟》（PS4）

  •  《滞困：异星黎明》（PS4、PS5）

  •  《猫咪斗恶龙 1》（PS4）

  •  《猫咪斗恶龙 2》（PS4）

  •  《乐高大电影 2 游戏》（PS4）

  •  《看门狗》（PS4）

三档经典游戏目录：

  • 《2Xtreme》（PS4、PS5）

  •  《特警雄鹰》（PS4、PS5）

  •  《百战天虫弹珠》（PS4、PS5）

PS Plus五月二档、三档游戏：《荒野大镖客2》、《法外枭雄：滚石城》等

对于 PlayStation Plus Extra 和 Premium 会员来看，《地平线：零之曙光》等精选游戏将于本月晚些时候从游戏目录中退出，相关内容可通过 PS4 / PS5 主机上 PlayStation Plus 页面查看。

除此之外，索尼 PlayStation Plus 本月基础会免游戏已于月初揭晓，包括《EA SPORTS FC 24》《幽灵行者 2》《TUNIC》《命运 2：光陨之秋》等，详情可见IT之家此前报道

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关键词：索尼PS+PS5

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