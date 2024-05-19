IT之家 5 月 19 日消息，在今晚举行的 WeGame 2024 游戏之夜直播活动中，开放世界游戏《仙剑世界》宣布登陆腾讯 WeGame 平台，5 月 31 日开启首次付费删档测试。

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IT之家此前报道，仙剑 IP 首款开放世界 RPG《仙剑世界》宣布三测“风启”测试定档 5 月 31 日，现已开启招募。本次测试为游戏首次付费删档测试，并且三端互通（PC、安卓、iOS 端），游戏将于今年下半年正式上线。

据介绍，作为开放世界的首个大区域，“江南”本次也将以完整的形态呈现在玩家面前。除了更加丰富的内容体验，视觉上也将融合仙剑 IP 经典“三皇五灵”世界观进行全方位优化升级。

本次测试中，游戏的“五灵”机制也得到了全面升级。玩家将在三测版本中体验到全新的“御灵”系统 —— 可以将开放世界所见的一切精怪收服，与自己配合战斗、探索解谜、乘骑赶路等。同时，玩家还可以在开放世界中获得无数机缘 —— 五灵仙术，通过与角色技能、御灵能力的自由搭配，将产生无数种策略可能。

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