育碧开放世界 RPG 游戏《渡神纪：芬尼斯崛起》即将登陆腾讯 WeGame 平台

IT之家 5 月 19 日消息，在今晚举行的 WeGame 2024 游戏之夜直播活动中，育碧开放世界 RPG 游戏《渡神纪：芬尼斯崛起》宣布即将登陆腾讯 WeGame 平台，商店页已上线。

IT之家注：《渡神纪：芬尼斯崛起》是一款带有动作要素的开放世界 RPG 游戏，2020 年 12 月 3 日正式登陆 PS5、Xbox Series X / S、PS4、Xbox One、Nintendo Switch 以及 PC 平台，2022 年 12 月 16 日上线 Steam 平台。

游戏即将上线腾讯 WeGame 平台，包含全部 DLC，目前官方尚未公布游戏的具体上线日期与价格。

扮演拥有双翅的半神芬尼斯，从黑暗的诅咒中拯救希腊众神和他们的家园。打败众多神话怪兽，掌握众神的传奇能力，在一场旷日持久的史诗级对决中击败希腊神话最致命的泰坦 ——“堤丰”。

世界的命运就掌握在你的手上，你是众神最后的希望。

《渡神纪：芬尼斯崛起》中的动态动作、战斗和剧情均受古希腊神话的启发，并以新颖而巧妙的方式呈现，从而带来开放世界动作冒险游戏的全新体验。你会在风格唯美的世界中自由探索并使用众神赋予你的特殊能力对抗神话怪物。游戏中充满险峻的挑战、英勇的壮举和测试你勇气的地下世界。体验古老传说中的故事、众神与怪物，并塑造一段归属与你的不朽传说。