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魅族 21 Note 手机今日开售：骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 2599 元起

2024/5/20 7:20:21 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 20 日消息，魅族 21Note 手机将于今晚 8 点迎来首销，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 2599 元起。

IT之家附售价如下：

  • 16GB+256GB 售价 2599 元

  • 16GB+512GB 售价 2799 元

据介绍，这款新机提供魅族白、无界黑两款配色，厚 8.2mm，重 205g，采用铝合金中框 + 玻璃后盖。正面配备 6.78 英寸 8T LTPO 1.5K 144Hz（1-144Hz）直屏，采用全新 U8 低功耗屏幕发光材料，支持 2160Hz 高频 PWM 调光、全天候息屏显示、全域湿手触控。

新机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器、LPDDR5X 内存（全系 16GB）、UFS 3.1 闪存，采用 5000mm² VC 液冷散热，官方称 AI 赋能 360° 立体散热系统，散热性能提升 20%。此外，新机内置 5500mAh 高密度耐久电池，支持 66W 有线快充，兼容市面主流 USB PD 通用充电协议。

影像方面，魅族 21 Note 新机前置 16MP（三星 S5K3P9），后置 50MP 主摄（三星 S5KGN5，OIS）+13MP 超广角（三星 S5K3L6）双摄。机身背面保留 Aicy 灵动环，支持 2X 变焦人像美拍等。

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关键词：魅族 21 Note魅族手机

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