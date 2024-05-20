腾讯《DNF 手游》开放创角抢 ID，明天上午 9 点正式开服

IT之家 5 月 20 日消息，腾讯《地下城与勇士：起源》（《DNF 手游》）将于 5 月 21 日正式上线。从 5 月 20 日 0 点起，DNF 手游在官网（点击跳转）、DNF 助手、苹果 App Store 开放预创角和抢 id 活动。

参与活动的玩家人数分别达成 100W、300W、520W、800W 后，全员可瓜分里程碑奖励：深渊派对邀请函、祥瑞溪谷追加入场券、奇迹变换石、宇宙精华等。

三人成团参与活动送 5.20 官网独家 4 件套装扮：武器装扮 + 光环 + 头像框 + 聊天框，5 月 21 日 9 点开服后到官网-勇士百宝箱或游戏内-活动中心领取。

DNF 手游官网、DNF 助手、App Store（苹果应用商店）预约用户参与活动并首次创建新角色，5 月 21 日 9 点开服后即可在官网-勇士百宝箱和游戏内-活动中心领取：

2 张 + 10 装备强化券、萌萌的雪人装扮

泰拉石追忆武器装扮、专属魔力神龙伤害字体

经典像素帽子装扮、专属超能小浣熊宠物

专属魔界人头像框、专属忠诚冒险家称号等

根据IT之家此前报道，《DNF 手游》是由 Neople 研发，腾讯代理发行的地下城与勇士 IP 正版手游。

《DNF 手游》国服原定于 2020 年 8 月 12 日上线，但官方在 2020 年 8 月 10 日发布紧急公告，因游戏内防沉迷系统需要进行升级，《DNF 手游》延期上线。

今年 2 月 2 日，《DNF 手游》获取到了国家新闻出版署下发的版号。2 月 29 日《DNF 手游》先遣测试开启。

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