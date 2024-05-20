首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

-20℃~5℃ 超宽幅变温：卡萨帝 507L 零嵌式冰箱 6144 元 12 期免息

2024/5/20 10:12:40 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
评论：

卡萨帝 揽光星空系列 BCD-507WGCTDM4V3U1 零嵌式冰箱 507L 日常售价 9999 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 6144.05 元 + 12 期免息：

  • PLUS 会员 600 元超级补贴：今晚 20 点可在 App 端商品标题下方领取。

  • 满 5000-500 元券：点击右侧浮窗 → 跳转直播间 → 点击右下角购物袋，即可领券。

  • PLUS 会员可 9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券

  • 加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 570 元。

  • 参与每满 10000-100 元活动，满 5000-600 元活动，PLUS 会员立享 9.5 折，50 元定金全返。

9899*0.95-900-600-500-40-600-570=6144.05 元，预售享压缩机 10 年包修，付定且晒单赠郎牌特曲 T8*2 瓶，前 1500 名付款送吸尘器。

京东卡萨帝 507L 零嵌式冰箱 BCD-507WGCTDM4V3U1 折后 6144.05 元领 100 元券

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

此款支持两侧 0cm 散热边距（零嵌），底部前置散热。

507L 大容量，8 大空间科学分区，满足多样储存需求。

产品参数

京东卡萨帝 507L 零嵌式冰箱 BCD-507WGCTDM4V3U1 折后 6144.05 元领 100 元券

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：卡萨帝冰箱

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用