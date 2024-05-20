-20℃~5℃ 超宽幅变温：卡萨帝 507L 零嵌式冰箱 6144 元 12 期免息

卡萨帝 揽光星空系列 BCD-507WGCTDM4V3U1 零嵌式冰箱 507L 日常售价 9999 元。

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** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

此款支持两侧 0cm 散热边距（零嵌），底部前置散热。

507L 大容量，8 大空间科学分区，满足多样储存需求。

产品参数

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