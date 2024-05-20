要成为新的“黑莓”，HMD 发布商务版 Pulse+ 手机：预装丰富企业功能

IT之家 5 月 20 日消息，HMD 今天发布了商务版 Pulse+ 智能手机，希望以此拓展商业领域，成为新的“黑莓”。

IT之家简要介绍下 HMD Pulse+ 商务版的配置，该机拥有一块刷新率为 90Hz 的 6.56 英寸 HD+ 屏幕、6GB 内存、128GB 存储空间、5000mAh 电池、5000 万像素后置摄像头和 800 万像素前置摄像头。

HMD Pulse+ 商务版配置看起来平平无奇，不过最大的亮点在于提供了丰富的商务功能，包括网络锁定、密码键盘加密，以及在设置过程中禁用生物识别的选项。

除手机外，HMD 还为企业用户推出了固件无线更新（FOTA） 服务。这使企业能够从一个地方管理和更新整个设备群的 Android 应用程序，从而提高软件部署的灵活性和控制力。

HMD 表示，Pulse+ 商务版非常重视安全性、效率和可持续性，公司向用户承诺五年的安全更新、三年的保修以及企业兼容的安全措施，例如仅凭密码关闭电源。

HMD 通过这款手机支持自助维修 (RIY) 解决方案。该设备可以通过与 iFixit 合作的 HMD Repair Hub 提供的备件轻松修复，从而支持内部维修计划，减少对外部维修中心的依赖。

对于更复杂的问题，HMD 提供 DHL Express Door to Door Care 服务，可将设备送去进行专业维修。

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