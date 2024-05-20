小米米家体重秤 S200 开售：4 项身体指标一次获取，售价 69 元

IT之家 5 月 20 日消息，日前，小米米家体重秤 S200 开启首销，可连接米家 App 使用，售价 69 元。

据介绍，这款新品内置高精度 E 字型锰钢传感器，最小分度为 0.05kg，具备 0.1kg-150kg 的称重范围，可智能判断小物称重或用户称重等模式。重量单位可灵活切换为斤或 kg（出厂默认为 kg，米家 App 可一键切换），并在秤面 LED 屏显示，满足不同用户的称重习惯。

全新升级的米家体重秤 S200 可接入米家 App，一台秤可同时支持存储 36 位成员信息，通过米家 App，即可一手掌握体重数据。此外，通过米家 App 还可以实现抱婴称重、访客称重等需求，访客称重数据不保存。

米家体重秤 S200 号称“4 项身体指标一次获取”，不仅可以测量体重、BMI 等实时的身体数据，还会根据用户身高、年龄，计算出标准体重，并给出合理的体重控制建议。每日测量数据通过米家 App，可生成定制化的体重报告。

此外，米家体重秤 S200 支持平衡测试，单脚站立秤上，结合米家 App 即可获取数据。

IT之家附主要产品参数：

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