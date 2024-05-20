微软 Win11 五月更新 BUG 汇总：安装卡 70%、开始菜单和搜索功能失效等

IT之家 5 月 20 日消息，微软公司在本月补丁星期二活动中，向 Windows 11 稳定版用户推送 KB5037771 累积更新，22H2 用户安装后版本号升至 Build 22621.3593，23H2 用户升至 Build 22631.3593。

科技媒体 Windows Latest 报道，大部分用户都稳定安装 KB5037771，不过依然有少部分用户无法正常升级，或者升级后遇到一些问题，IT之家基于该媒体报道，汇总相关 BUG 如下：

虚拟专用网仍未完全修复

微软 4 月 9 日发布更新，表示修复了虚拟专用网连接失败的问题。不过 Reddit 和 Feedback Hub 上的用户报告，Windows 11 KB5037771 仍会导致 VPN 出现问题。

explorer.exe 崩溃问题仍未修复

部分用户反馈安装该更新之后，重启系统时仍会遇到 explorer.exe 崩溃的问题。这个问题不会破坏 Windows 中的任何功能，可以追溯到今年二月份，但至今仍未修复。

安装卡在 70%

报告最多的问题之一是 Windows 11 May 2024 Update 进程长时间停留在 70%。然后，重新启动后，更新可能会停留在 0%。

0x800f0991 错误

用户成功下载了更新，在尝试安装更新 KB5037771 和 KB5036980（.NET Framework）时可能会遇到错误代码 0x800f0991。

开始和 Windows 搜索功能失效

在某些情况下，"开始" 菜单会完全停止响应。在搜索栏中开始输入时，搜索面板也可能立即关闭。或者你可能会看到一个黑色 / 黑色的搜索结果页面。

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