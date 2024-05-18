AI 主动降噪耳机问世：用户可指定实时隔离某种环境声音

IT之家 5 月 18 日消息，来自华盛顿大学的科研团队近日发明了用 AI 实现实时主动降噪的方法，可以在不改变耳机音频的情况下消除用户指定的声音。

该团队由人工智能专家希亚姆・戈拉科塔（Shyam Gollakota）带领，于 5 月 16 日在美国声学学会和加拿大声学协会举办的一次会议上提出了这一想法，并展示了一个工作原型。

戈拉科塔及其团队使用基于智能手机的神经网络来识别、训练和过滤 20 种不同的环境声音类别，例如人们日常通常会听到的警报声和闹钟声。

IT之家翻译戈拉科塔的演示介绍如下：

想象一下，你在公园里欣赏啁啾的鸟叫声，但旁边一群人的嘈杂喋喋不休，你却无法让其停止说话。 此时你戴上耳机能让你专注于鸟叫声，并让其他噪音消失。这正是我们的系统所要实现的目标。

原型显示，耳机耳罩两侧附有麦克风，麦克风通过 USB 连接到一块香橙派电路板，该电路板还通过音频插孔为耳机提供音频。

根据电路板的布局，这很可能是 OrangePi 5B，它使用的是 Rockchip RK3588S SoC（八核 64 位处理器，内置神经处理器，计算能力为 6Tops，可执行实时过滤）。

团队表示经过 AI 训练之后，在不抑制耳机播放的实际声音情况下，在不到百分之一秒的时间内实时完成主动降噪。

参考



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