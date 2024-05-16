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联想 Moto buds/ buds+ 无线耳机国行发布：Bose 调音，299 元起

2024/5/16 20:29:43 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 16 日消息，今晚联想在国内发布了 Moto buds 和 buds+ 两款无线耳机，新耳机由 Bose 调音，售价 299 元起。

Moto buds / buds + 两款耳机均配备 12.4mm 动圈，官方称是全业内兼容性更好的耳机系列，长按交互键可唤起联想小天 AI 助手。新耳机外观一致，主要区别在于降噪等功能。

IT之家整理耳机参数信息如下：

Moto buds

这款耳机单次充电后单耳机续航 9 小时，支持充电 10 分钟续航 2 小时快速充电，可选星夜蓝、珊瑚橘配色。

Moto buds+

官方称，这款耳机与 Bose 合作调音，支持 ANC 主动降噪，降噪深度达 50db，兼容摩托罗拉手机杜比全景音效，同时支持主动自适应模式与透明模式，支持杜比头部追踪，单次充电后单耳机续航 8 小时，支持充电 10 分钟续航 3 小时快速充电，提供深墨绿、烟雨灰两种配色。

moto buds 系列耳机已于 20:18 开启预售，5 月 24 日 10:00 现货开售，其中 Moto buds 售价 299 元，Moto buds + 售价 599 元。

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关键词：耳机Moto buds

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