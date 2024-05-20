振华推出卓凌 ZILLION FG 系列中端全模组电源，80PLUS 金牌转换效率

IT之家 5 月 20 日消息，振华近日推出了卓凌 ZILLION FG 系列全模组电源，该电源系列面向中端性价比市场，拥有 80PLUS 金牌转换效率。IT之家早前已对该系列的 650W 款有过报道。

实际上，这并非振华第一次在产品线中使用 ZILLION 这一名称。这家老牌电源企业的首款机箱产品即名为 ZILLION M705。

ZILLION FG 系列金牌电源采用标准 ATX 规格，全台系 105℃电容方案，通过 50℃运行测试。

该系列电源具体可分为两个子系列：

较低功率的 650/750W 版本符合 ATX 2.53 规范，2% 负载下拥有 60% 转换效率，不附带 12+4pin 模组线材；

较高功率的 850W 和 1050W 版本的则符合 ATX 3.1 规范，2% 负载下拥有 70% 转换效率，附带双 8pin 转 12V-2x6 接口模组线。

卓凌 ZILLION FG 系列电源均支持 ECO 智能风扇停转模式，低功率版本采用 120mm 规格的 7 叶 HDB 轴承风扇；高功率版本则是 120mm 规格的 9 叶 FDB 轴承风扇。

振华方面为全系卓凌 ZILLION FG 电源提供 5 年质保。

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