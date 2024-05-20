联发科出货量登顶、苹果营收冠军，Canalys 发布 2024 一季度智能手机芯片市场报告

IT之家 5 月 20 日消息，市场研究机构 Canalys 科纳仕咨询今日发布报告称，2024 年第一季度，智能手机处理器出货量前五名分别为联发科、高通、苹果、紫光展锐和三星。

联发科位居第一，全球市场份额为 39%。联发科处理器出货量达 1.14 亿颗，同比增长 17%。小米、三星、OPPO、传音、vivo 五大客户分别占联发科智能手机处理器出货量的 23%、20%、17%、13% 和 12%。

高通智能手机处理器出货量增长 11%，达 7500 万颗。三星、小米和荣耀三大客户分别占出货量的 26%、20% 和 17%。

报告里提到，搭载苹果处理器的智能手机出货量同比下降 16%，但苹果仍占据全球智能手机总营收的 41%，达 560 亿美元（IT之家备注：当前约 4048.8 亿元人民币）。

紫光展锐在前五大智能手机处理器厂商中增长最快，同比增长 64%，达到 2600 万颗。主要得益于其主要合作伙伴传音在亚太、欧洲、中东非以及拉美地区等新兴市场的扩张，使得这些地区智能手机出货量均实现两位数的增长。

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