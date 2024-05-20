vivo 官宣影像新蓝图 X 系列技术沟通会 5 月 21 日举行

IT之家 5 月 20 日消息，vivo 今日宣布，影像新蓝图 X 系列技术沟通会将于 5 月 21 日 14:00 举行。目前暂未清楚发布会的具体内容。

vivo 于 5 月 13 日刚刚举行“影像新蓝图暨 X 系列新品发布会”，vivo X100 Ultra 手机首次对外亮相，官方称这是 vivo 的第一款“相机”，也是 vivo 的第一款 Ultra，号称买相机送手机。

据IT之家此前，vivo X100 Ultra 搭载一英寸云台级主摄，采用 vivo 独家精度跃迁技术，实现超高精度控光，综合清晰度提升 20% 以上；蔡司 T * 镀膜行业首发 GLC 纳米涂层技术，同时解决鬼影和发雾问题。

vivo X100 Ultra 搭载蔡司 2 亿 APO 超级长焦，拥有 2 亿像素、1/1.4 长焦大底，采用 FCD100 萤石级玻璃镜片，阿贝数 95；支持 CIPA 4.5 级防抖；还有蔡司 APO 色差控制标准，全新蔡司 T * 镀膜。支持长焦微距，20x 等效 3.4：1 微距放大倍率；长焦人像，85mm 超高清人像，还有蓝图开发的人眼对焦算法，各种复杂角度都能精准识别对焦眼睛。

vivo X100 Ultra 还推出了“超远距长焦舞台”，号称演唱会神器、追星如开挂，蓝图影像算法综合优化过曝、失焦、饱和度溢出等各项难题；搭载蓝图影像芯片 V3+，全面优化舞台录制的各类画质问题；采用高性能麦，实现录音棚级别的录制效果；高清舞台录制达到惊人的 30 倍。

关于 vivo 影像新蓝图 X 系列技术沟通会的更多消息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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