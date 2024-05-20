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新一级能效：海信科龙 3 匹立柜变频空调 3886 元 6 期免息购

2024/5/20 13:48:38 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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海信 科龙空调 KFR-72LW / LX1-X1（3 匹）日常售价 5599 元。

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* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

能效值 APF 4.39，最大循环风量 1400 m³ / h，最远送风距离达 14m，适用面积约 30-50㎡，最低运行音量为 22dB，官方支持 6 年整机包修。

官方参数

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