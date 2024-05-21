3608 元 6 期免息：海信科龙静美人 3 匹立柜变频空调 618 破冰大促

海信 科龙空调 静美人系列 KFR-72LW / EFLVA1 日常售价 5199 元。

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5199-100-120-900-20.8-400-50=3608.2 元，整机 6 年保修，首年只换不修，买贵必赔。

* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

能效值 APF 4.38，最大循环风量 1300 m³ / h，适用面积约 30-50㎡，官方支持 6 年整机包修。

官方参数

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