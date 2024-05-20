烧光 10 亿，比尔盖茨投的电池公司 Ambri 破产了

比尔盖茨看好的电池公司，破产了。Ambri，液态金属电池制造公司，产品曾被寄予厚望：实现对锂电池的替代。

这吸引了包括比尔盖茨在内的投资者，对其投资押注。然而烧光 10 亿后，Ambri 却始终无法规模量产。最终在成立 14 年后，这家电池公司，倒在了新能源的最高潮时刻。

明星电池公司破产

近日，被称为“液态金属电池鼻祖的”Ambri 宣布申请破产。

首席商务官 Adam Briggs 对此表示，公司进行了大量尝试，但最终感觉只有申请破产这一条路能走。

公司运营不下去了。

尽管 Ambri 的想法很新颖，替代锂电池的愿景很宏大，吸引了超 10 亿元融资，其中比尔盖茨就投了三轮。

但成立的 14 年里，Ambri 一直在烧钱，没有实现自我造血，技术没落地，产品没有规模化量产。

投资者失去了耐心，Ambri 拿不到新的融资，公司资金出现危机，最终破产并将被拍卖，拍卖价格为 3800 万美元。

知名电池专家创办，备受比尔盖茨青睐，Ambri 是如何倒下的？

Ambri 从创立到破产

Amrbi 创办于 2010 年，创办者唐纳德・萨杜威 (Donald Sadoway) 本硕博均毕业于加拿大多伦多大学，是电化学专家，麻省理工学院荣誉教授。

早年曾研究出新材料，提升锂离子的能量密度。

△ 唐纳德・萨杜威（左）与其所带博士生 David Bradwell（右）

后来其将研究重心聚焦到电网级储能电池，他认为，如果人类想摆脱对化石燃料的依赖，必须利用储能技术。

但他判断，由于成本和能量密度的原因，锂离子不可能成为电网级储能的选择，因此他在 2009 年发明了一种全新的电池：

液态金属电池。

与传统电池不同，这种电池由三种独立的液体组成：

阳极采用镁 (后转为钙)，阴极采用熔融锑，电解质采用熔盐电解质。

由于密度差异，三者堆叠分层。

对外放电时，镁离子下沉，与锑形成合金。整个放电过程，电极材料充分利用。

这样解决了枝晶问题，电池寿命更长，萨杜威和其团队介绍称，能运行 20 年性能不下降。制造成本还比锂电池低。

基于这项技术，萨杜威和学生 David Bradwell 联合创立了 Ambri。很快获得了数百万美元融资，投资者包括美国石油巨头道达尔，美国能源部，还有比尔・盖茨。

比尔・盖茨是通过“网课”与萨杜威结识的。

萨杜威的一门线上课程曾在社交平台爆火，吸引到了比尔・盖茨。

他很欣赏这位教授，称赞其是“世界上最好的化学家”，还到 MIT 拜访过萨杜威。

在拜访时比尔・盖茨表示，如果有一家液态金属电池初创公司，自己愿意投资。

除了创立初期，2014 年和 2021 年，Ambri 先后完成 3500 万美元 (当时折合人民币约为 2.13 亿元) 和 1.44 亿美元融资 (当时折合人民币约为 9.3 亿元)

比尔・盖茨都有参投。

2023 年，Ambri 启动 F 轮融资，计划融资 3 亿美元，然而主要投资者最后选择退出，Ambri 融资失败，资金链断裂。

Ambri 企图挽救公司，作最后挣扎：去年 11 月裁员降本，砍掉了三分之二的员工。但最终还是没有逃离破产的命运。

其首席商务官 Briggs 在破产后，对公司烧钱做了解释，称虽然电池产品本身的成本比锂电池低，但是建造工厂的成本高。

并表示，产品很接近实现商业化了，因为公司保留了核心团队，还在按预期速度开发产品。而外部市场仍然广阔，非锂离子电池存在巨大机会。

总结 Ambri 这一路，拿出了一条宣称更好的技术路线，用时 14 年也始终没能走通，产品没有落地，没有实现商业化。

最终资金链断裂，走向破产被拍卖。

如果没有出价更高的买家，Ambri 将被债主组成的财团收购。债主财团承诺，如果接盘，会继续融资，支持公司发展。

然而一边是锂电池成本逐年下探，一边是行业意识到锂电池的寿命问题，设法延长寿命，建立回收梯度机制。要从成本和寿命上，建立对锂电池的优势，更难了。

参考链接：

https://www.36kr.com/p/2781289461367688

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有据无车

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