vivo Y200 系列手机发布：全系 6000mAh 蓝海电池，首销 1099 元起

IT之家 5 月 20 日消息，vivo Y200 手机今天下午发布，全系搭载 6000mAh 蓝海电池，包含 vivo Y200 、Y200 GT、Y200t 三款机型，现已开启预售，5 月 24 日正式开售。

vivo Y200 系列引入蓝海电池技术，X Fold3 同款第二代硅碳负极材料，全系 6000mAh 超高能量密度电池，全系 DOU 2 天续航，号称“1% 通话 21 分钟”。该系列首销购机四年电池保，Y200 & Y200 GT 配备 80W 远航闪充。

vivo Y200 系列采用磐石抗摔结构，超坚固机身⻣架和内部精密缓震材料，搭配 2 倍抗冲击强度的金刚盾玻璃。此外，该系列机型支持全新湿手触控功能，日常洗漱湿手仍可正常操作，如临时刷抖音、接听电话。

vivo Y200 标准版机型提供皓夜、繁花、赤橙三种配色，机身厚度 7.61mm ，机身重量 186g，采用全新追光云窗镜组设计。其中，赤橙采用旗舰级质感素皮，防污耐刮。

此外，vivo Y200 标准版搭载骁龙 6 Gen 1 处理器，正面配备 6.72 英寸 120Hz OLED 曲屏，后置索尼光喻 LYT600 5000 万像素主摄、光学级 2 倍变焦。

vivo Y200 GT 有雷鸣和风暴两种配色，搭载骁龙 7 Gen 3 处理器，配备立体双扬、X 轴线性马达、红外遥控、NFC。此外，该机配备 1.5K 超窄边直屏，支持 144Hz 刷新率、3840Hz 高频调光、4500nits 峰值亮度。

vivo Y200t 有晴山和极光两种配色，搭载骁龙 6 Gen 1 处理器、120Hz 金刚护眼屏，据称是 vivo 迄今最亮 LCD 屏幕，支持全局 DC 调光。此外，该机配备轻薄 6000mAh 大电池 + 44W 疾速闪充，至高 12 (+12)+512GB 超⼤内存，支持 48 个⽉流畅抗⽼化，300% 大音量立体双扬。

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