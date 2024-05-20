历时 31 个月，极氪累计交付汽车超 25 万台

IT之家 5 月 20 日消息，极氪汽车官微今日宣布，历时 31 个月，累计交付汽车突破 25 万台，并自称持续刷新交付记录。

今年 1 月，极氪曾宣布累计交付汽车突破 20 万台。极氪智能科技副总裁林金文当时透露，极氪将按下加速键，下一个 20 万台将在 12 个月内完成。这意味着，2024 年极氪销量目标或超 20 万台。

根据极氪公布的 4 月交付成绩，当月交付量达 16089 台，同比增长 99%，环比增长 24%；极氪 1-4 月交付量同比增长 111%，稳居 20 万以上中国纯电销冠。

另外，据IT之家本月初报道，北京时间 5 月 10 日晚，极氪智能科技控股有限公司正式登陆纽交所，股票代码为“ZK”。参与此次敲钟仪式的包括极氪 CEO 安聪慧，吉利控股集团 CEO 李东辉和吉利汽车总裁桂生悦。美银等投资银行代表出席了此次上市活动。

安聪慧曾表示，公司与 Waymo 合作定制的车型即将进入美国出行市场，其家用产品也即将在中国等市场投放。

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