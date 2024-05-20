8GB+128GB 定价 2699 元，小米平板 6S Pro 12.4 新版本预售

IT之家 5 月 20 日消息，小米宣布小米平板 6S Pro 12.4 新增 8GB+128GB 版本，5 月 20 日早 10 点开启预售，5 月 27 日早 10 点现货开售，售价 2999 元，限时优惠 200 元（现在起到 6 月 18 日），到手价 2799 元（京东自营目前优惠 300 元，到手 2699 元）。

IT之家汇总其他配置发布价格信息如下：

8+256GB：3299 元（京东自营现售 3099 元）

12+256GB：3599 元

12+512GB：3999 元

16GB+1TB：4499 元

小米平板 6S Pro 屏幕去掉了塑料支架，平板整体采用全金属机身设计，搭载第二代骁龙 8 处理器，配有“专为生产力打造”的 12.4 英寸 3K 分辨率 3:2 比例 144Hz 屏幕，最高亮度 900 尼特，电池容量 10000mAh，支持 120W 快充、Wi-Fi 7、预装澎湃 OS。

小米平板 6S Pro 支持智能触控键盘，其采用 6 层按键布局，新增独立快捷键，支持一键调节亮度、播控音频以及“NFC 一碰传”；还有小米焦点触控笔，可作为虚拟激光笔在会议演示中使用。作为“人车家”全场景的重要一环，小米平板 6S Pro 可用作车机后排屏幕，也可充当家庭中控屏。

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