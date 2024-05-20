开售 9 天立减约千元：坚果 N1S 投影仪 3999 元大促（“抖 4K”三色光机）

坚果 N1S 标准版投影仪开售于 5 月 11 日，这款投影采用“抖 4K”分辨率三色光机，发售价为 4989 元。
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据介绍，这款投影采用 MALC 目氪 2.0 三色激光机，亮度 1200CVIA 流明，静态对比度 1600:1，支持 10-Bit 色彩，覆盖 110% BT.2020 色域。
设计方面，这款投影仪机身采用一体式云台设计，127° 可调范围，号称“上下左右调节单手即可掌控调节”，同时支持机身动态追踪，可实现“快速校正和对焦”。
规格方面，这款投影配备 0.47"DMD 光机芯片，使用 MT9667 SoC、3GB RAM 及 32GB 存储空间，采用 Master Sound 扬声器，配备 HDMI 2.1 接口（IT之家注：官方没有披露具体接口信息）。
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