全方位环绕音效：三星 The Freestyle 投影仪 1999 元探底（首发 5999 元）

三星 The Freestyle 随享家用投影仪 发布于 2022 年 4 月，1080p 分辨率 + 180° 投射角度，官方上市价为 5999 元。

今晚 20 点，京东 618 大促直降，仅需 1999 元即可入手：

机身质保 2 年 + 180 天只换不修。

前 50 名晒单送价值 698 元礼包（收纳盒、60 寸光子幕、露营灯）

前 51-100 名晒单送价值 598 元礼包（收纳盒、知影 84 寸白塑幕）

三星表示，三星随享系列智能投影仪是一款面向 Z 世代和千禧一代的轻巧便携设备，集投影仪、智能扬声器和环境照明功能于一体。在便携性方面，三星随享系列智能投影仪重量轻至 830 克，能够轻松将任何空间转变成屏幕。不同于传统四四方方的投影仪，三星随享系列智能投影仪多功能支架可旋转 180 度，用户无需单独的投影屏幕就能在不同地方灵活实现高品质投影，如投影至桌子、地板、墙壁甚至天花板。

三星随享系列智能投影仪采用行业先进技术，配备全自动梯形校正和自动调节功能。设备可根据角度不同自动调节投射画面，让用户无论何时何地都能享受合适的画面比例。再加上自动对焦功能，三星随享系列智能投影仪能够在各种表面、以各种角度投射出高达 100 英寸的清晰画面。同时，三星随享系列智能投影仪还配备了双无源辐射器，可实现干净、深沉而又不失真的低音。

在供电方面，三星随享系列智能投影仪兼容 USB-PD 和 50W / 20V 以及更高输出的便捷式外接电池（选配）。

当不用作投影仪时，三星随享系列智能投影仪还可借助半透明镜头盖以及环境模式，提供氛围照明。此外，三星随享系列智能投影仪还是一款智能扬声器，可以根据音乐自动生成相应的视觉效果投射到墙壁、地板或其他地方。

IT之家在三星官网了解到，这款投影仪支持 1080p 分辨率，可投 30~100 英寸。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】