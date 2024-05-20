4999 元 6 期免息：LG 31.5 寸 4K 电竞显示器 618 京东半价购

LG 32GQ950 电竞显示器发布于 2022 年 7 月份，搭载 31.5 英寸 NanoIPS 面板，具备 4K 分辨率 + 160Hz 刷新率 + HDR1000 认证，拥有 HDMI2.1 接口，官方首发价 10999 元。

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IT之家整理 LG 32GQ950 显示器参数如下：

这款显示器搭载了 31.5 英寸的 IPS 屏，3840 x 2160 分辨率，144Hz 刷新率，可超频至 160Hz；DCI-P3 98% 色域，1000:1 对比度，SDR 亮度 450 尼特，通过 DisplayHDR 1000 认证。

官方称，这款显示器配备 ATW 偏光技术的 Nano IPS 屏幕，增强了显示的对比度和色彩表现，有助于提升游戏体验。ATW（Advanced True Wide Polarizer）适用于医疗和专业使用的高水平优质显示器，其角度对比度（最大 11 倍）和颜色覆盖率（最大 52 倍）更为优秀。

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