消息称 LG 终止与 Meta 的 XR 合作，亚马逊或成新合作伙伴

IT之家 5 月 20 日消息，据 Kedglobal 报道，韩国科技巨头 LG 电子公司终止了与 Meta 在扩展现实 (XR) 领域的合作。此前，双方于今年 2 月达成协议，将共同开发包括虚拟头显在内的 XR 设备。

知情人士称，LG 目前正在寻求新的合作伙伴，为其计划明年发布的 XR 设备提供操作系统和软件。据知情人士透露，另一家美国科技巨头亚马逊成为潜在合作对象。

今年 2 月底，马克・扎克伯格访问了韩国首尔，与 LG 电子首席执行官 William Cho 以及 LG 首席运营官 Kwon Bong-seok 进行会谈，讨论在 XR 设备领域加强合作。

当时 LG 电子表示，双方领导人同意共同开发下一代 XR 设备，包括一款 XR 头显，并在人工智能设备方面展开合作。LG 和 Meta 声称，他们将分别利用各自的硬件技术和人工智能专业知识，在 2025 年上半年发布一款 XR 头显，并在性能方面超越苹果公司最新的混合现实 (MR) 头显 Vision Pro。

XR 是一个涵盖虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 等技术的总称。业内消息人士称，LG 近期中断了与 Meta 在 XR 设备开发方面的合作。

“双方在讨论 XR 设备时存在一些分歧。据我了解，LG 认为合作的协同效应并不明显，因此要求终止合作，” 一位业内人士表示。

业内人士指出，如果合作顺利，LG 将在其新 XR 设备中嵌入 Meta 的操作系统 Horizon，类似于 Meta Quest Pro XR 设备的操作系统。

作为回报，Meta 可以利用 LG 广泛的全球电子产品销售网络和先进的 OLED 面板技术来拓展 XR 设备业务。LG 集团的附属公司，如 LG Display 和 LG Innotek，均是 XR 头显组件领域的领导者。

LG Display 正在研发微型有机发光二极管 (OLEDoS) 技术，而相机模组制造商 LG Innotek 则是全球高端镜片制造的领导者。

消息人士称，LG 电子已经在为其 XR 头显业务寻求新的合作伙伴。业内观察人士指出，考虑到亚马逊拥有全球超过 2 亿订阅用户的流媒体服务 Amazon Prime，使其成为最有可能的候选伙伴之一。强大的流媒体订阅用户群是 XR 设备成功发布的关键因素。

由于亚马逊没有自己的 XR 操作系统，因此业内人士推测 LG 下一款 XR 头显的操作系统可能会采用谷歌的安卓系统。LG 也可能选择独立开发，因为他们拥有用于电视的 webOS 操作系统。

业内观察人士预计，Meta 可能正在寻求与中国腾讯公司建立 XR 方面的合作关系。

据市场研究公司 IDC 预测，全球 XR 设备市场规模将从今年估计的 182 亿美元增长到 2026 年的 357 亿美元（IT之家备注：当前约 2581.11 亿元人民币）。

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