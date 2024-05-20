IT 七巨头总价值 14 万亿美元，各家 CEO 去年年薪曝光

5 月 20 日，掌舵这样的大型科技公司也意味着获得相当丰厚的薪酬。比如说，苹果首席执行官 Tim Cook 去年的总薪酬高达 6320 万美元，不过亚马逊首席执行官 Andy Jassy 的薪酬仅为 130 万美元左右。

“IT 七巨头”（微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta 和特斯拉）的总价值近 14 万亿美元。

《商业内幕》杂志查阅了这些公司最近向美国证券交易委员会（SEC）提交的委托书，查到了这些首席执行官去年的总薪酬。

下面介绍了他们拿到的薪酬、谁的薪酬最高及其薪酬明细：

苹果首席执行官 Tim Cook

Tim Cook 去年的总薪酬达到 6320 万美元，但自 2016 年以来，他的基本年薪一直保持在 300 万美元。

这 6320 万美元包括基本年薪、4690 万美元的股票奖励和 1070 万美元的非股权激励计划薪酬。此外，他获得了另外 250 万美元的其他补偿，包括他的安保费用以及搭乘私人飞机的商务和个人旅行费用。

与一年前的 9940 万美元相比，他在 2023 年的薪酬骤降了近 40%。这是由于一家股东咨询公司敦促苹果的投资者们投票反对其 2022 年薪酬方案，于是 Cook 要求减薪。

微软首席执行官 Satya Nadella

Satya Nadella 去年的总薪酬为 4850 万美元，比 2023 年的 5490 万美元减少了 12%。

据委托书显示，截至去年 12 月，这位微软首席执行官持有公司 800667 股股票，他的薪酬主要与公司业绩挂钩。

他最近的薪酬包括 250 万美元的工资、价值 3923 万美元的股票、640 万美元的非股权激励以及 36 万美元的其他薪酬。

彭博社去年对 Cook 的收入分析后发现，在担任微软首席执行官的 10 年里，他的总薪酬超过了 10 亿美元。

英伟达首席执行官黄仁勋

黄仁勋在英伟达截至今年 1 月的最近一个财年拿到了 3420 万美元的薪酬，其中包括 2670 万美元的股票奖励、400 万美元的现金奖金以及 250 万美元的其他费用（包括住宅保安、汽车和司机费用）。

这比上一年的 2135 万美元猛增了 60%，上一年的薪酬包括基本工资 996832 美元、价值近 1970 万美元的股票奖励和近 70 万美元的其他薪酬。首席执行官薪酬与普通员工薪酬之比为 94:1。

Meta 首席执行官 Mark Zuckerberg

自 2013 年以来，Mark Zuckerberg 的象征性基本工资只有区区 1 美元。

不过别为这位 Facebook 联合创始人感到太难过，因为他还拿到数百万美元的安保和后勤费用。2023 年，他的总薪酬达到了 2440 万美元。

这比 2022 年的薪酬 2710 万美元有所下降，这表明就连 Zuckerberg 也同样受到了 Meta “增效年”的影响。

Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai

Sundar Pichai 2023 年的薪酬为 880 万美元。

向 SEC 提交的文件显示，他在 2023 年的工资为 200 万美元，还获得了约 677 万美元的个人安保费用。

据 2023 年 4 月提交的委托书显示，他在 2022 年的总薪酬接近 2.26 亿美元。其中大部分是 2.18 亿美元的股权，这些股权来自三年一次的股票授予。

谷歌发言人表示，设立这样的股票授予机制是为了奖励长期表现。

亚马逊首席执行官 Andy Jassy

据亚马逊最新的委托书显示，亚马逊首席执行官 Andy Jassy 2023 年的薪酬为 130 万美元，其中包括 365000 美元的工资和 992764 美元的安保费用。

他的已到手薪酬为 2920 万美元，其中包括已兑现股票的价值，这一块比 2022 年的 3320 万美元减少了 12%。

委托书显示，由于过去两年亚马逊股价下跌和已兑现股份减少，Jassy 在 2023 年和 2022 年的已到手薪酬明显低于他在 2021 年获得的薪酬。

Jassy 在 2021 年接替 Jeff Bezos 担任首席执行官时，获得了 2.127 亿美元的总薪酬。

据委托书显示，Jassy 在 2021 年的股票授予是他在今后几年的薪酬主要来源。他从 2021 年开始的限制性股票奖励要到 2023 年才开始兑现，80% 以上的股票定于在 2026 年至 2031 年之间兑现。

特斯拉 CEO Elon Musk

Elon Musk 2023 年的薪酬还悬而未决，此前法官驳回了其高达 560 亿美元的薪酬包，理由是他与董事会成员关系密切，对巨额薪酬包有不公平的影响。

2019 年，Musk 自己要求停止从特斯拉领取薪水，他的薪酬包依赖 2018 年设定的一系列考核目标，包括特斯拉一旦达到某些目标，他将获得 10 年内分 12 期授予的股票期权。每完成一个重大目标，Musk 将获得相当于股票授予时流通股 1% 的股票。据特斯拉声称，截至 2023 年，所有 12 个考核目标都达到了。

Musk 的财富主要来自他在特斯拉持有的股份，但他也是 X / Twitter、Neuralink、the Boring Company 和 SpaceX 的首席执行官。据彭博社亿万富豪指数显示，他的财富达到了 1880 亿美元，成为全球第三大超级富豪。

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