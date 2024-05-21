特斯拉股东：反对马斯克 460 亿美元天价薪酬，拒绝其弟弟和朋友连任董事

IT之家 5 月 21 日消息，一群特斯拉股东敦促其他人投票反对金博尔・马斯克（Kimbal Musk，埃隆・马斯克的弟弟）和詹姆斯・默多克（James Murdoch，埃隆・马斯克的朋友，曾与其家人一起度假）在特斯拉董事会连任，并拒绝一项给予特斯拉首席执行官埃隆・马斯克丰厚薪酬的计划。

美国证券交易委员会公开了一份特斯拉股东的信件，信中表达了对金博尔和默多克无法有效监督首席执行官的担忧（因为他们的私人关系）。根据股东的说法，他们认为有“充分证据”表明特斯拉整个董事会“过于依赖首席执行官马斯克”。

股东信还引用了媒体对马斯克吸毒的报道。据《华尔街日报》2 月份报道，目击者称，包括金博尔在内的董事会成员与马斯克一起吸毒。

股东对此表示：“如果董事会成员害怕他们有义务监督的人，而无法抵制使用非法物质的压力，那么很难想象，在需要董事会意见和监督公司时，他们会对马斯克提出异议。”

股东团体 —— 包括纽约市审计长布拉德・兰德尔、SOC 投资集团、联合银行和其他几位投资者也反对给予马斯克 460 亿美元（IT之家备注：当前约 3330.4 亿元人民币）的薪酬方案。马斯克的薪酬方案原本高达 560 亿美元（当前约 4054.4 亿元人民币），但随着特斯拉股价的下跌，这个薪酬已缩水至 460 亿美元。

今年 6 月 13 日，特斯拉将召开股东大会。届时，特斯拉股东们将就马斯克的薪酬方案和其他提议进行投票。

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