消息称 Neuralink 第二位脑机接口受试者获批准，计划 6 月手术

IT之家 5 月 20 日消息，据《华尔街日报》5 月 20 日报道，美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准了埃隆・马斯克的 Neuralink 公司为第二名患者植入脑芯片，并批准了该公司针对首位受试者出现的问题提出的修复方案。

据知情人士透露，在 FDA 的批准后，Neuralink 现在希望在 6 月份的某个时候将芯片植入第二名受试者脑内。Neuralink 的目标是在今年为 10 个人植入芯片，并希望有不同的受试者参与，以便研究各种行为。此外，Neuralink 希望在未来几个月向加拿大和英国的监管机构提交申请，开展类似试验。

IT之家注意到，路透社在上周援引消息人士报道称，Neuralink 披露首位患者植入芯片后出现松动问题，而这个问题公司其实早已知晓。据《华尔街日报》报道，为了解决这一问题，Neuralink 将把部分更细的探针植入更深的位置。

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