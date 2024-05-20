马斯克回忆与相扑选手的较量：几分钟的荣耀换来八年颈痛

IT之家 5 月 20 日消息，特斯拉和 SpaceX 的 CEO 埃隆・马斯克近日再次提起他与一名相扑选手的格斗经历，这场遭遇战似乎给马斯克带来了不小的伤痛。

上周日，一位用户在社交媒体上分享了一张马斯克相扑比赛的照片，马斯克回应称，“几分钟的荣耀换来八年的颈痛。”

IT之家注意到，这并不是马斯克第一次提起他与相扑选手较量的故事。2022 年 3 月，当时币安的 CEO 赵长鹏对马斯克的格斗能力表示怀疑，马斯克随后就分享了他与相扑选手比赛的照片。他并没有透露比赛发生的时间和地点。

“我成功把他摔倒了，但代价是弄伤了我的 C5-C6 椎间盘，并遭受了八年的严重背痛！最后通过椎间盘融合手术才得以修复，” 马斯克在发布照片后写道。

不过，这次经历并没有让马斯克对未来的格斗望而却步。

去年 6 月，马斯克向 Meta 的创始人兼 CEO 马克・扎克伯格发起了擂台挑战，当时有传言称扎克伯格正计划推出一个与推特竞争的社交媒体平台。一个月后，Meta 推出了社交媒体平台 Threads。

“发我位置，” 扎克伯格在接受马斯克挑战时在 Instagram 上写道。然而，尽管马斯克和扎克伯格之间针锋相对数月，这场对决最终并没有发生。扎克伯格表示，马斯克并没有和他商定一个实际的比赛日期。

上周，马斯克再次谈到了这场擂台挑战。“要是扎克伯格也能这么硬气就好了 (叹气)。我已经表示可以随时随地按照任何规则跟他打，但我只听到蟋蟀的叫声，” 他写道。

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