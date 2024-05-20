谷歌猛攻微软安全漏洞，提供巨额折扣抢夺办公软件市场

IT之家 5 月 20 日消息，据彭博社报道，谷歌正试图利用微软最近备受关注的网络安全漏洞，通过大幅折扣优惠来吸引企业和政府机构客户转投其旗下办公协作软件 Google Workspace 的怀抱，而非微软的 Office 系列产品。

谷歌 Workspace 部门产品管理高级总监安迪・温 (Andy Wen) 表示，对于迁移 500 个以上用户至 Google Workspace 企业增强版 (Enterprise Plus) 并签约三年的政府机构，谷歌将提供首年免费使用以及后续合同期的“巨额折扣”。隶属于 Alphabet Inc. 的谷歌 Workspace 部门正向签订三年合同的企业客户提供 18 个月的免费使用期，合同期满后还将提供巨额折扣并赠送来自谷歌旗下安全公司 Mandiant 的安全事件响应服务。所有迁移的用户都将获得免费咨询服务，以帮助他们顺利完成切换。

谷歌周一向外界发布了一份白皮书，重点强调了竞争对手微软的安全漏洞，并正考虑推出类似主题的社交媒体和广告宣传活动。谷歌在白皮书中写道：“微软接二连三的安全挑战要求企业和公共部门机构寻找更好的替代方案。我们相信 Google Workspace 提供了一个更安全的选项，拥有经过验证的工程卓越记录、对尖端防御的深度投入，以及将客户安全视为首要责任的透明企业文化。”

一直以来，谷歌说服客户放弃微软 Office 办公套件颇为不易，但微软网络安全漏洞的频发让客户更愿意考虑转换平台。IT之家注意到，温在最近的一次谷歌会议上表示，一些企业客户透露，由于“无法再承受风险”，其董事会和高管层已下达了停止使用微软产品的最后期限。

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