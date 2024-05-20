“人工智能教父”Geoffrey Hinton 忧心 AI 取代劳动力，建议英国政府实施全民基本收入制度

IT之家 5 月 20 日消息，人工智能领域先驱 Geoffrey Hinton 因其在神经网络方面的开创性工作而被誉为“人工智能教父”，近日他对人工智能的发展表达了担忧。他表示，人工智能可能会取代大量传统工作，并建议英国政府实施全民基本收入制度来应对这一挑战。

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据 BBC 报道，Hinton 在采访中坦承，“我非常担心人工智能会取代许多简单的工作。” 为了解决这一问题，他认为全民基本收入不失为一个可行的方案。

“我曾受邀到唐宁街与政府官员进行商讨，” Hinton 说道，“当时我建议他们考虑全民基本收入制度。”

据IT之家了解，全民基本收入是指政府定期向所有成年公民发放一笔现金，无论其收入或就业状况如何，且这笔钱的使用没有限制。随着人工智能的飞速发展，全民基本收入制度逐渐成为人工智能研究人员、未来学家和行业领袖们关注的焦点，被视为减轻人工智能经济影响的一种手段。

不仅如此，全民基本收入的概念也正被南非、肯尼亚和印度等国家视为解决贫困问题的潜在方案。在美国，一些城市和州也正在尝试实施有保障的基本收入计划，向特定人群发放无附加条件的月度现金补助。

Hinton 觉得，人工智能将会提高生产力并创造更多的财富，但如果没有政府的干预，这些财富只会进一步加剧富者与穷者之间的差距，并伤害那些可能失去工作的人们。“这对社会来说将是非常不利的一面，” 他说道。

除了全民基本收入之外，Hinton 还主张更加谨慎地对待人工智能的发展。他警告说，在短短 5 到 20 年内，人工智能可能对人类构成“灭绝级威胁”。

即使是一些主张积极推进人工智能发展的人士也认为，政府应该考虑某种形式的经常性现金发放计划来重新分配财富。

OpenAI 的首席执行官萨姆・阿尔特曼一直致力于开发通用人工智能，他也正在进行一项全民基本收入的实验，并计划很快公布结果。除此之外，他还提出了“全民基本算力”的概念。他表示，人们可以像获得现金一样，获得未来像 GPT-7 这样强大语言模型的一部分算力。阿尔特曼说：“人们可以自由使用它、转售它，或者捐赠给别人用于癌症研究等用途。”

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