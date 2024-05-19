自己声音被拿来训练 AI，美国两位配音演员对初创公司 Lovo 提起诉讼

IT之家 5 月 19 日消息，据《纽约时报》报道，美国两名配音演员 Paul Skye Lehrman 和 Linnea Sage 近日声称，AI 初创公司 Lovo 在未经自己许可的情况下，“复制”了他们的声音，并对该公司提起诉讼。

事情的起因，是去年夏季两人在驾车时听到一个播客节目，其内容是“AI 的兴起”，并谈到了 AI 对作家、演员和其他娱乐界从业者的生活将构成威胁。而在这期节目中，主持人“采访”了一个名叫 Poe 的聊天机器人，他的音色听上去就像 Paul 的原声。

图源 Pixabay

Paul 表示，当时的情景就像主持人在采访“自己”一样，而“自己”正面对听众大谈特谈 AI 的危险及对娱乐业的潜在影响。“我们把车停在路边，坐在那里，感觉难以置信。我们试图弄清楚到底发生了什么，我们又应该怎么做。”

两人声称，加州伯克利的一家初创公司 Lovo 非法使用了他们的声音，以创造与他们的声音作品“竞争”的技术。不只是 Paul，Linnea 也发现自己的声音被用来训练 AI 了。

在本周向曼哈顿联邦法院提起的诉讼中，这对夫妇说，匿名的 Lovo 员工邀请他们提供了 2019 年和 2020 年的一些语音片段，但没有透露这些片段将如何使用。诉讼援引的信件显示，当时一位匿名人士联系了 Linnea 并付给她 400 美元，让她录制几段广播稿，并解释说这些录音不会用于公共目的。Paul 表示，“我们希望夺回对我们的声音、我们的身份、我们的职业的控制权。”

Lovo 的代表律师则否认了诉讼中的说法。“如果用户同意向 Lovo 提供录音，那么就没有问题了。”

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