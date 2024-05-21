AMD 新一代 Zen 5 处理器正在路上，苏姿丰台北电脑展 Computex 2024 主题演讲将包括“下一代高性能 PC”

IT之家 5 月 21 日消息，根据 AMD 官方预告，苏姿丰将在台北电脑展 Computex 2024 上公布有关下一代 Zen 5 处理器架构的信息。

实际上，早在今年二月 TAITRA 就已经宣布 AMD CEO 苏姿丰将在展会开始前进行主题演讲，但当时并未提及具体主题。

AMD 官网显示，本次演讲所有内容都与 AI 和高性能 PC 相关，包括“下一代高性能 PC、数据中心和 AI 解决方案”，这间接确认了 Zen5 架构及新一代 AMD XDNA AI 加速器的存在。

根据目前已知信息，AMD 今年预计将推出桌面版 Zen 5 处理器“Granite Ridge”系列（大概率依然命名为锐龙 9000）以及代号为“Strix Point”的锐龙 AI 100 系列（全新命名）移动处理器。

IT之家注意到，除了 AMD 的 Strix Point 处理器之外，英特尔 Arrow Lake 和 Lunar Lake 也将于今年下半年发布，后者将拥有三倍于 Meteor Lake 的 GPU 和 AI 加速性能，敬请期待。

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