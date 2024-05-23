AMD 发布全新 Anti-Lag 2 技术：与 Valve 合作开发，《反恐精英 2》首发适配

IT之家 5 月 23 日消息，去年 10 月，AMD 在 Adrenalin 23.10.1 版本驱动中为玩家带来了全新的 Anti-Lag+ 功能，但后来发现这一功能可能会导致玩家被封号，包括《反恐精英 2》《使命召唤：现代战争 2》《PUBG》《Apex 英雄》等。

根据 Valve 官方说法，该功能是“通过绕过 engine.dll 函数来实现的”，所以他们认为这是作弊行为。因此 AMD 决定撤回 Adrenalin 23.10.1 驱动，而 Valve 也表示会为受影响的用户解封。

今年 2 月，AMD 游戏解决方案首席架构师 Frank Azor 表示将重新推出 Anti-Lag+ 功能，但直到三个月后的今天，AMD 才终于以 Anti-Lag 2 的身份重新推出这一技术，而首款支持该技术的游戏正是之前封号风波中的《反恐精英 2》。

不过，与 Anti-Lag+ 不同的点在于，这项新技术需要游戏开发商主动集成，类似于原始的 Anti-Lag，所以不需要担心突然被封号的问题。

值得一提的是，这项新技术同时也是 AMD 与 Valve 合作开发的，从而确保玩家在使用 Anti-Lag 2 时不会被封号。

据介绍，通过游戏中集成的 Anti-Lag 2，《反恐精英 2》可以将帧对齐技术应用于游戏代码本身，并与 CPU 协同工作，从而实现更好的帧同步。这比仅基于驱动程序的解决方案（例如 Anti-Lag）所能提供的响应延迟更低。

此外，Anti-Lag 2 还将支持更多额外的 GPU 架构，包括 Radeon RX 5000/6000 和 Ryzen 6000 集成显卡，而之前则仅适用于 RDNA3 显卡。

IT之家提醒，Anti-Lag 2 目前仍属于技术预览版，而且仅适用于《反恐精英 2》一款游戏，并且需搭配 Adrenalin Edition 24.5.1 for Anti-Lag 2 Technical Preview 驱动使用。

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