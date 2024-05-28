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坚持纯大核路线，消息称 AMD 锐龙 9000 系列桌面 CPU 计划台北电脑展首发亮相

2024/5/28 6:40:30 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 28 日消息，Chiphell 论坛的 @wjm47196 爆料称，AMD 锐龙 9000“Granite Ridge”系列台式机 CPU 将于台北电脑展首发亮相，并计划于 7 月底上市开卖，早于英特尔 Arrow Lake。

他还透露，这一代锐龙处理器依然会提供 16、12、8 和 6 核四种搭载 Zen 5 内核的不同型号，依然是纯大核设计，预计 IPC 提升近 10%，并将在多核性能方面带来一些不错的提升。

按照现有产品布局推测和目前已知爆料，AMD 锐龙 9000 系列处理器至少会提供以下型号：

  • CPU 设计C/TL3 缓存核显
    		TDP
    R9 9950XZen 5 / 4nm16/3264 MB2 x RDNA 2 CUs170W?
    R9 9900XZen 5 / 4nm12/2464 MB2 x RDNA 2 CUs170W?
    R7 9700XZen 5 / 4nm8/1632 MB2 x RDNA 2 CUs105W?
    R5 9600XZen 5 / 4nm6/1232 MB2 x RDNA 2 CUs105W?

此外，另一位消息源 AOOSTAR-Liang 还透露，AMD 锐龙 AI 系列“Strix Point”处理器有望于今年 8 月发布，10 月上市。它将接替 Ryzen 7 Pro 7840U 等 Zen 4 处理器，主要用于笔记本 / 迷你主机 / 游戏掌机等平台

根据IT之家目前掌握到的信息，移动端的 Strix Point 与桌面端“Granite Ridge”不同的地方在于其 CPU 部分采用双 CCX 设计，最多包含 4 个 Zen5 核心和 8 个 Zen5c 核心，拥有 24MB L3 缓存，该系列处理器还将至多搭载 8WGP（16CU）规模的 RDNA3.5 架构核显与 40+ TOPS 算力的 NPU。

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关键词：台北电脑展锐龙amd

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