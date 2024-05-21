松下 Lumix S9 相机有望配备 S5 II 同级防抖 / 同款电池，售 1499 美元

IT之家 5 月 21 日消息，松下将于 5 月 22 日晚上 10 点发布新品，该公司有望在本次发布会中推出 Lumix S9 相机及两款全画幅镜头。

今天外媒 L-Rumors 报道了其中的 Lumix S9 相机更多规格信息，该机在美国售价有望为 1499 美元（IT之家备注：当前约 10838 元人民币），机身将拥有松下 S5 II 同级防抖特性，同时配备 S5 II 同款电池。

外媒同时表示，“该机的卷帘快门效应并不严重”、“虽然该机视频录制规格与 S5 II 一样，但存在机身过热情况”，此外，松下 Lumix S9 据称将提供新的 LUT，并且未来官方还将在松下社区中推出“大量第三方 LUT”。

对于松下 Lumix S9 相机，IT之家曾进行了多方爆料报道，据先前消息，该机红蓝饰皮版本谍照目前已经流出，这款相机据称将拥有黑、蓝、绿、红共计 4 种机身饰皮，有望搭载松下 S5 II 同款 2400 万像素传感器，使用 L 卡口可更换镜头，支持机身防抖，但没有配备电子取景器。

除了 Lumix S9 之外，松下 5 月 22 日有望推出的的两款全画幅镜头焦段分别是“18-40mm”及“26mm F8”，前者是一款自动变焦镜头，后者是一款手动对焦饼干镜头，不过两款镜头预计 9-10 月才会正式上市。

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