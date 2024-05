索尼 PS5 游戏《剑星》销量超预期，PC 版和续作正在考虑中

IT之家 5 月 21 日消息,《剑星(Stellar Blade)》已于 4 月 26 日发售,港服售价 568 港币(IT之家备注:当前约 527 元人民币)起。

这款游戏一经推出便受到媒体和玩家的热烈追捧,目前在 M 站上均分为 9.3,从而打破《最终幻想 7:重生》的 9.0 分成为 PS5 上迄今为止用户评分最高的游戏。

根据开发商 Shift Up 最新财报数据,这款游戏初期销量远超预期。Shift Up 表示,《剑星》的销量正在稳步增长且超出了他们的预期,在美国、英国、加拿大和日本等 8 个国家的销售榜位居榜首,并获得大量好评。此外,Shift Up 还表示正在考虑推出 PC 版和续作,与其他 IP 进行联动合作:

我们正在考虑推出《剑星》PC 版和续作。我们计划发布新内容、并与其他 IP 进行合作。通过多平台战略吸引更多用户。

根据韩媒 GlobalE 报道,Shift Up 此前与索尼 SIE 签订了 3 年独占合同,在合同期满后游戏将登陆 PC 平台。

Shift Up 还表示,他们将为《剑星》增加更多新功能,目前他们正在开发“Boss Rush 模式”和“照片模式”,旨在完善游戏体验。

此外,Shift Up 还透露了一个代号为“Project Witches”的新 IP 项目,预计于 2027 年之后发布,支持跨平台游戏。

