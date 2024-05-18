消息称索尼正开发“类 PSP”掌机新品，首发仅支持 PS4 游戏

IT之家 5 月 18 日消息，@Anton Logvinov 称索尼正在开发一款类似 PSP / PS Vita 的 PlayStation 掌机，而且该掌机在发布初期仅支持 PS4 游戏，而这些游戏基本都能在 PC 上玩，所以玩家目前已经可以通过 Steam Deck 获得类似的体验。

这位爆料者此前曾准确泄露过《死亡搁浅》和《地平线：零之曙光》登陆 PC 的消息，可靠度较高。

实际上，早在 2 月份就出现了类似的传闻，Moores Law Is Dead 也认为索尼将推出新款掌机的消息，他此前曾准确泄露过 PS5 Pro 的规格信息。此外，之前也有报道称微软也正在开发一款游戏掌机。

IT之家汇总 Moores Law Is Dead 相关爆料如下：

该掌机将采用 AMD 定制 APU，目前处于“进阶设计”阶段，距离发布至少还要两年的时间。

兼容索尼 PlayStation 4/5 平台的游戏，为了保证其与 PS4 游戏的兼容性，该掌机可能会配备 18 个 CU 单元；开发者需要提供一些“补丁”，才能保证 PS5 游戏在掌机上流畅运行。

由于 PS5 支持动态频率调整，因此新型掌机的 GPU 运行频率可能会限制在 1.8GHz 以下。

该掌机需要两年（或者超过两年）的时间获得上市审批，MLID 推测这款掌机将成为与 PlayStation 6 主机同一世代的产品。

在此之前，索尼已经发布了串流设备 PlayStation Portal。索尼 SIE 高级副总裁西野秀明在接受日媒 impress Watch 旗下 AVWatch 的采访时表示，与其说索尼 PlayStation Portal 设计上是为了盈利，不如说索尼计划增加玩家游玩 PS5 的游戏时间，“如果玩家可以在任何地方玩 PS5，我认为有些玩家肯定会花更多的时间玩游戏”。

索尼去年 11 月推出了一款 PlayStation Portal 串流掌机，定价 199.99 美元（IT之家备注：当前约 1446 元人民币），不过目前外界对这款产品褒贬不一。

索尼 SIE 高级副总裁西野秀明在接受采访时表示，称索尼在 PS5 时代开始“加大周边设备重视度”，并声称 PlayStation Portal 在设计时并没有考虑到利润。

西野秀明声称，与其说索尼 PlayStation Portal 设计上是为了盈利，不如说索尼计划增加玩家游玩 PS5 的游戏时间，“如果玩家可以在任何地方玩 PS5，我认为有些玩家肯定会花更多的时间玩游戏”。

西野秀明认为，索尼最近推出的 PS VR2、Pulse 系列耳机、Access 控制器、PlayStation Portal 等设备的目标，就是让玩家能够更深入地投入到 PS5 之中。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。