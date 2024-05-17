信息暗示索尼将为 PS5 提供原生 PS2 游戏模拟器，并带来画面提升等新功能

IT之家 5 月 17 日消息，几年前，索尼开始为 PlayStation 4 提供少量精选的“PlayStation 2 Classics” 游戏供下载游玩（通过模拟器运行）。现在有迹象表明，部分 PS2 游戏将以类似的方式登陆 PS5，并提供全新的功能，例如画面强化、游戏回溯、快速存档以及自定义视频滤镜。

这一线索来自一个针对 2002 年发售的游戏《星球大战：克隆战争》的新 PlayStation Network 商品信息，该商品信息最近出现在追踪网站 PSDeals 上。该网站会抓取来自 PSN 服务器的未发布数据，信息显示，《星球大战：克隆战争》模拟器移植版计划于 6 月 11 日发售。

这似乎没什么特别之处。但该列表底部的一行备注信息却写道：“该游戏已经从 PlayStation 2 版本移植到 PlayStation 4 和 PlayStation 5 主机，并提供了新增功能”。这与之前“PS2 on PS4”的可下载版本有所不同，之前的版本仅标注为“从原始 PlayStation 2 版本移植到 PS4 主机”。

当然，之前作为 PlayStation Classics 发售的 PS2 游戏可以通过 PS5 的向下兼容功能进行游玩。不过，专为 4K 分辨率的 PS5 设计的新“画面提升”功能可以让这些老旧的 3D 游戏在高端电视上看起来更加出色，其他新增功能例如“游戏回溯、快速存档以及自定义视频滤镜”也将提供比 PS4 上相对简陋的 PS2 模拟器更好的游戏体验。

最近几个月登陆 PS5 的部分经过原生移植的 PS1 游戏也提供了这些相同的功能（以及奖杯等现代附加功能），这要归功于 Implicit Conversions 工作室的努力，他们最近与索尼合作将 PS1 支持添加到其跨平台的 Syrup 模拟器引擎中。

IT之家注意到，Implicit Conversions 工作室最近在其支持的模拟器引擎列表中加入了 PS2，并在领英上表示他们正“与客户合作将 NES、PS1、PSP 和 PS2 游戏带到 PS4、PS5、任天堂 Switch 和 Xbox 上”。在 3 月份接受 Time Extension 采访时，该公司表示“无法否认或确认任何关于 PS2‘在 PS5 上的模拟器’的信息”，但最新信息暗示着该公司也参与了这项 PS2 移植的工作。

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