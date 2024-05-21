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阿里、腾讯皆已入局：消息称 AI 大模型公司“月之暗面”再获大额投资，估值达 30 亿美元

2024/5/21 9:29:35 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 21 日消息，《暗涌 waves》表示，AI 大模型公司月之暗面（Moonshot）的融资仍在持续进行中，最新一轮的估值报价已达 30 亿美元（IT之家备注：当前约 217.2 亿元人民币）。对此，月之暗面方面回应称，“我们官方不评论融资消息”。

知情人士透露，新入局的包括腾讯、高榕创投等机构。这也意味着，中国大模型创业公司已经踏入 200 亿人民币俱乐部。

公开报道显示，月之暗面今年 2 月中旬完成了一轮超十亿美元融资，当时估值就已经达到 25 亿美元，而且这轮融资最先完结的其实是 8 亿美金，投资方包括阿里巴巴和砺思资本等，而且阿里此前已是重仓持股 40% 的大股东。

知情人士表示：“当下月之暗面的股东名单，是至少囊括二十余家投资方的豪华天团”，包括但不限于：

  • 阿里巴巴、

  • 砺思资本、

  • 红杉中国、

  • 今日资本、

  • 真格基金、

  • 美团龙珠、

  • 襄禾资本、

  • 小红书、

  • 招商局中国基金、

  • 趣加游戏、

  • 九安医疗、

  • 顺为资本、

  • 蓝驰创投、

  • 五源资本、

  • 云九资本、

  • 源码资本、

  • 腾讯、

  • 高榕创投等。

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关键词：融资投资月之暗面

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