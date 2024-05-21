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消息称阿维塔全面转型经销商渠道模式，员工可选择加入经销商

2024/5/21 10:39:24 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 钰linn 的线索投递！

IT之家 5 月 21 日消息，博主 @新渠道-李霸天 爆料称，阿维塔全面转型经销商渠道模式，他表示阿维塔官方对于店员的补贴和赔偿措施“尤为细致和周到”。

博主称，阿维塔向经销商模式转型时，对于一线销售和店长员工的处理方式如下：

  • 员工吸纳：阿维塔官方会尽量争取让经销商吸纳所有直营员工，尤其是转型前期。

  • 工资待遇：前半年，阿维塔官方会补贴部分底薪和提成（比例各地情况不同），以确保员工的薪资与之前相比没有太大差异。半年后，底薪和提成情况由经销商自行决定。

  • 薪资保障：尽管可能存在一些薪资上的变动，但阿维塔官方和经销商会努力确保员工的基本收入保持稳定。

模式转换期，门店员工有两种选择：

  • 选择离开：如果员工不愿意转入经销商，而选择离职，阿维塔官方会赔偿 n+1.5

  • 选择转入经销商：员工可以选择加入经销商，继续在新的经营模式下工作。阿维塔官方会赔偿 n+1（IT之家备注：博主表示店员一般都会选择转去经销商，至少 6 个月的待遇不会显著降低，比 0.5 的赔付更好）

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关键词：阿维塔

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